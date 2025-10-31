Tập đoàn Geleximco khởi công nhà máy sản xuất ô tô vốn đầu tư 319 triệu USD tại Hưng Yên

Lễ khởi công Nhà máy sản xuất ô tô Gel-O&J diễn ra tại tỉnh Hưng Yên

Dự án nhà máy sản xuất ô tô GEL - O&J có quy mô sử dụng đất 38,1ha, tổng vốn đầu tư 319 triệu USD và được triển khai trong hai giai đoạn từ năm 2025 đến 2029. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn và hiện đại của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, cũng là nhà máy lắp ráp xe ô tô Trung Quốc đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên và Việt Nam.

Khi hoàn thiện, nhà máy sẽ có công suất thiết kế 120.000 xe/năm, bao gồm các phân xưởng chính như: xưởng hàn, xưởng sơn, xưởng lắp ráp, xưởng linh kiện nhựa, trung tâm hậu cần, khu chuyên gia và đường thử tiêu chuẩn châu Âu (EU).

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco phát biểu tại Lễ khởi công

Bên cạnh đó, nhà máy được thiết kế theo tiêu chuẩn “Green Factory – Smart Factory”, mô hình tiên tiến mà Tập đoàn Chery đang áp dụng toàn cầu. Nhà máy tối ưu hóa sử dụng năng lượng tự nhiên, tái sử dụng nước mưa, xử lý nước thải tuần hoàn và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Toàn bộ dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ tự động hóa và hệ thống quản trị thông minh, giúp tối ưu năng lượng và giảm phát thải. Đây cũng sẽ là cơ sở sản xuất chính cho các mẫu xe năng lượng mới (New Energy Vehicles – NEV) của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam. Hiện nay, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang phân phối các mẫu xe SUV như Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV (SHS).

Đại diện lãnh đạo tỉnh khẳng định, Hưng Yên luôn coi trọng các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng phát triển bền vững. Chính quyền tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa về hạ tầng, thủ tục hành chính và điều kiện thi công để dự án được triển khai đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam và đại diện cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên tại Lễ khởi công Nhà máy sản xuất ô-tô GEL-O&J.

Đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, việc xây dựng nhà máy tại Hưng Yên là một bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của thương hiệu. Doanh nghiệp cam kết đầu tư lâu dài, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, áp dụng dây chuyền sản xuất thông minh, tự động hóa cao.

Sau khi đi vào hoạt động toàn diện, nhà máy dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp từ chuỗi cung ứng phụ trợ. Sự hiện diện của nhà máy ô tô GEL – O&J không chỉ thể hiện bước ngoặt hợp tác công nghiệp giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao; mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi sản xuất ô-tô toàn cầu.