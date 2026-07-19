Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Website Facebook, Messenger gặp sự cố

Nguyễn Hoài

TPO - Từ khoảng 14h30 chiều nay (19/7) giờ Việt Nam, nhiều người dùng gặp thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng khi mở website Facebook. Lượng báo cáo sự cố cũng tăng vọt trên trang theo dõi sự cố Downdetector.

Vào khoảng 14h30 chiều nay, chị Thu Hoa (phường Yên Hoà, Hà Nội) mở Facebook trên máy tính để làm việc thì nhận được thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng. Chị Hoa thử đăng nhập Facebook và Messenger bằng ứng dụng trên điện thoại thì thấy hoạt động bình thường.

Nhiều người dùng tại Việt Nam trong chiều nay cũng gặp sự cố tương tự khi không thể truy cập Facebook và Messenger trên máy tính, chỉ có thể truy cập điện thoại.

Trên trang theo dõi sự cố Downdetector, số báo cáo lỗi Facebook tăng đột biến từ khoảng 14h39 (giờ Việt Nam).

facebook-gap-su-co.jpg
Facebook gặp sự cố từ khoảng 20h30 chiều nay, giờ Việt Nam.

Đến 16 giờ chiều nay, số lượng báo cáo lỗi của Facebook và Messenger vẫn tiếp tục tăng lên. Trong đó khoảng 45% báo cáo lỗi liên quan đến website Facebook. Ngoài ra 20% báo cáo lỗi trên ứng dụng và 18% báo lỗi trên tin nhắn.

Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, sự cố lỗi truy cập Facebook, Messenger không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều khu vực trên thế giới. Hiện Meta chưa có thông tin chính thức về sự cố.

Trước đó, tối 12/6, Facebook và Messenger cũng gặp sự cố khi một số tài khoản bị tự động đăng xuất, sau đó không đăng nhập lại được, một số ứng dụng vẫn mở được nhưng không đăng tải được bài viết mới. Sự cố xảy ra trên toàn cầu và mất hơn một giờ đồng hồ để khắc phục.

Nguyễn Hoài
#facebook gặp sự cố #messenger gặp sự cố #facebook gặp sự cố hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe