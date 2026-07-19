Website Facebook, Messenger gặp sự cố

TPO - Từ khoảng 14h30 chiều nay (19/7) giờ Việt Nam, nhiều người dùng gặp thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng khi mở website Facebook. Lượng báo cáo sự cố cũng tăng vọt trên trang theo dõi sự cố Downdetector.

Vào khoảng 14h30 chiều nay, chị Thu Hoa (phường Yên Hoà, Hà Nội) mở Facebook trên máy tính để làm việc thì nhận được thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng. Chị Hoa thử đăng nhập Facebook và Messenger bằng ứng dụng trên điện thoại thì thấy hoạt động bình thường.

Nhiều người dùng tại Việt Nam trong chiều nay cũng gặp sự cố tương tự khi không thể truy cập Facebook và Messenger trên máy tính, chỉ có thể truy cập điện thoại.

Trên trang theo dõi sự cố Downdetector, số báo cáo lỗi Facebook tăng đột biến từ khoảng 14h39 (giờ Việt Nam).

Facebook gặp sự cố từ khoảng 20h30 chiều nay, giờ Việt Nam.

Đến 16 giờ chiều nay, số lượng báo cáo lỗi của Facebook và Messenger vẫn tiếp tục tăng lên. Trong đó khoảng 45% báo cáo lỗi liên quan đến website Facebook. Ngoài ra 20% báo cáo lỗi trên ứng dụng và 18% báo lỗi trên tin nhắn.

Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, sự cố lỗi truy cập Facebook, Messenger không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều khu vực trên thế giới. Hiện Meta chưa có thông tin chính thức về sự cố.

Trước đó, tối 12/6, Facebook và Messenger cũng gặp sự cố khi một số tài khoản bị tự động đăng xuất, sau đó không đăng nhập lại được, một số ứng dụng vẫn mở được nhưng không đăng tải được bài viết mới. Sự cố xảy ra trên toàn cầu và mất hơn một giờ đồng hồ để khắc phục.