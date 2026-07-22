Lính đặc công Hải quân thi hoạt động Đoàn giỏi

TPO - Tham dự Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 126 đã gắn chặt phần thi kiến thức với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt việc triển khai phong trào thi đua "3 Tiên phong quyết thắng", "Bình dân học vụ số".

Sáng 22/7, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ toàn quân chủng năm 2026 với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, là diễn đàn để đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên thanh niên về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Qua đó, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn phát biểu khai mạc hội thi.

Hội thi năm nay được gắn chặt với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là việc triển khai phong trào thi đua “3 Tiên phong quyết thắng”, phong trào “Bình dân học vụ số”, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính.

Phát biểu khai mạc hội thi, Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh, qua 2 tháng triển khai cấp cơ sở, đã có 93 tổ chức Đoàn cơ sở và trên cơ sở tổ chức thi với 491 cán bộ Đoàn, 527 đoàn viên đơn vị tham gia.

Hội thi cấp Quân chủng năm nay được tổ chức 2 khu vực là Hải Phòng và Khánh Hòa với 21 đội tham dự. Tại khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hải Phòng có 10 đội tham dự hội thi gồm 3 nội dung: Kiến thức, kỹ năng cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ.

Trong phần thi, Lữ đoàn Đặc công Hải quân (Lữ đoàn 126) đã ứng dụng khoa học công nghệ kết hợp với biểu diễn, thuyết trình gắn với thực tiễn nhiệm vụ tại đơn vị. Hình ảnh những chiến sĩ đặc công hải quân mưu trí, gan dạ, dũng cảm thực hiện nhiệm vụ trên biển đã thu hút sự quan tâm, theo dõi, cổ vũ của khán giả và các đoàn viên, thanh niên toàn Quân chủng.

Phần thi của Đội Lữ đoàn Đặc công Hải quân tại hội thi.

Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn đề nghị các cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tự tin, đoàn kết, thể hiện tốt nhất kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, phương pháp công tác và khả năng xử lý tình huống.

"Mỗi cán bộ hãy coi hội thi là cơ hội để học tập, rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở", Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn nói.