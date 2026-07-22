Từng gác giảng đường để thực hiện nghĩa vụ, nam sinh sở hữu bảng thành tích nổi bật

TPO - Từng gác lại giảng đường để thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Nguyễn Tấn Hưng (SN 2002) trở lại đại học khi là tân sinh viên lớn tuổi nhất lớp. Chỉ sau 3 năm, chàng trai ấy trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của Trường Đại học Yersin Đà Lạt với bảng thành tích ấn tượng, đa sắc màu từ học tập, công tác Đoàn, nghiên cứu, nghệ thuật đến các cuộc thi quy mô toàn quốc.

“Gác lại bút nghiên”

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Tấn Hưng đỗ vào khoa Luật, Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Học được 2 học kỳ, Hưng nhận lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nhiều người khuyên nên tìm cách tiếp tục việc học, nhưng chàng trai quê Bình Thuận chọn một hướng khác. Hưng bảo lưu kết quả học tập, khoác lên màu áo chiến sĩ và lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Tấn Hưng - nam sinh đa tài Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

"Đó không phải quyết định nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc. Tôi cũng là người thích trải nghiệm và tin rằng sau hai năm thanh xuân thực hiện nghĩa vụ, mình vẫn còn đủ thời gian để quay lại học tập", Nguyễn Tấn Hưng.

Hai năm thực hiện nghĩa vụ công an đã rèn cho Hưng tính kỷ luật, khả năng thích nghi và bản lĩnh trước áp lực.

Sau 2 năm đi nghĩa vụ công an nhân dân, Nguyễn Tấn Hưng quay lại giảng đường trở thành sinh viên lớn tuổi nhất lớp

Hoàn thành nghĩa vụ, Hưng trở lại trường. Nhưng thay vì học tiếp chương trình cũ, Hưng quyết định đăng ký học lại từ đầu vì chương trình đào tạo đã thay đổi.

Đội trưởng đa năng phá vỡ định kiến

Nếu chỉ nhìn bảng thành tích đa lĩnh vực, đa sắc màu của chàng trai Nguyễn Tấn Hưng, nhiều người khó tin tất cả đều thuộc về một sinh viên ngành Luật.

Hưng hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật với gần 50 thành viên, đồng thời là đội trưởng liên tục đạt giải tại các cuộc thi học thuật, khởi nghiệp, văn nghệ và phong trào.

Nguyễn Tấn Hưng hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường ĐH Yersin Đà Lạt.

Ít ai biết, nghệ thuật mới là đam mê đầu tiên của Hưng. Từ lớp 1 đến lớp 12, anh theo học múa nghệ thuật, sau đó mở rộng sang hát và nhảy. Nhờ nền tảng ấy, Hưng cùng đồng đội giành giải Nhất hội diễn văn nghệ cấp trường, giải Ba ở mùa tiếp theo và giải Khuyến khích cuộc thi quốc tế Dalat Best Dance Crew.

Nhưng với Hưng, nghệ thuật không đối lập với học thuật. "Việc học Luật giúp mình rèn tư duy logic, tính kỷ luật và khả năng giải quyết vấn đề. Nghệ thuật lại nuôi dưỡng sự sáng tạo và khả năng kết nối con người. Hai điều đó bổ trợ cho nhau rất nhiều", Hưng nói.

Có lẽ cũng nhờ sự kết hợp ấy mà Hưng luôn xuất hiện với vai trò "thủ lĩnh" trong các sân chơi lớn.

Nguyễn Tấn Hưng đảm nhận vai trò đội trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt đạt giải Á quân cuộc thi Sinh viên thế hệ mới 2025.

Dấu ấn lớn nhất của Hưng là danh hiệu Á quân toàn quốc cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2025” do VTV3 và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trước đó, Hưng từng là Á quân chương trình SV 2020. Trở lại sau hai năm đi nghĩa vụ, anh tiếp tục được giao trọng trách đội trưởng.

Hưng cho biết, cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2025” kéo dài suốt 6 tháng, tại Thủ đô Hà Nội. Suốt thời gian đó, đội trưởng Nguyễn Tấn Hưng cùng các thành viên của Trường ĐH Yersin Đà Lạt vượt quãng đường xa xôi mang theo nhiều khát khao và ý tưởng sáng tạo đến sân chơi “Sinh viên thế hệ mới”.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt chào đón sinh viên trường đạt giải Á quân cuộc thi Sinh viên thế hệ mới 2025.

Hưng và đồng đội của mình chinh phục ban giám khảo cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới” bằng dự án chăm sóc sức khỏe Chilicap - Giải pháp giảm đau cơ xương khớp từ ớt Carolina Reaper - một trong những giống ớt cay nhất thế giới.

Dự án ứng dụng Capsaicin có trong quả ớt tạo miếng dán thảo dược có tác dụng giảm đau hiệu quả, hỗ trợ giảm đau cơ xương khớp, cải thiện vận động và nâng cao chất lượng sống. Không chỉ hướng đến chăm sóc sức khỏe, dự án còn mở ra sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua phát triển vùng nguyên liệu.

Hưng và các thành viên trường ĐH Yersin Đà Lạt giành Huy chương Bạc cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam 2025.

Một dấu mốc khác của nam sinh Nguyễn Tấn Hưng là cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam 2025. Trước đó, trong nhiều năm liên tục, các đội thi của Trường Đại học Yersin Đà Lạt từng tham gia cuộc thi này nhưng đều “trắng tay”. Vượt qua sự hoài nghi, Hưng vẫn quyết định đứng ra tập hợp đội tuyển, tiếp tục chinh phục cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam.

Cả nhóm tự bỏ kinh phí ra Hà Nội thi đấu với quyết tâm "phá vỡ định kiến". Kết quả, từ hơn 200 đội trên toàn quốc, nhóm lọt Top 20, giành giải Bạc hạng mục Đại diện doanh nghiệp và giải Đồng hạng mục Hòa giải viên. Sau thành công ấy, nhà trường quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí và khen thưởng cho đội.

7 lần hiến máu tình nguyện

Ngoài bảng thành tích với hàng chục giải thưởng, Hưng đã từng 7 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có hai lần hiến máu khẩn cấp cứu người.

Hưng kể, lần đầu tiên hiến máu là lúc 1 giờ sáng khi còn là chiến sĩ Công an nhân dân. Một sản phụ bị vỡ mạch máu cần gấp nhóm máu O. “Tôi chưa từng hiến máu, cũng không biết nhóm máu của mình là gì. Nhưng khi nghe tin, tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu còn một cơ hội để cứu người thì mình phải đi", Hưng nhớ lại.

May mắn, nhóm máu của anh phù hợp. Khoảnh khắc ấy trở thành dấu mốc khiến Hưng tin rằng, đôi khi chỉ một quyết định trong vài phút cũng có thể mang lại hy vọng sống cho người khác.

Tham gia hiến máu tình nguyện

Hiện Nguyễn Tấn Hưng giữ nhiều cương vị trong công tác Đoàn, quản lý câu lạc bộ và vẫn duy trì thành tích học tập, Hưng cho biết bí quyết duy nhất là kỷ luật - điều anh học được trong hai năm quân ngũ.

Chàng trai cũng luôn tâm niệm câu nói của Albert Einstein: "Đừng cố gắng trở thành người thành công, hãy cố gắng trở thành người có giá trị."

"Cảm hứng lớn nhất của tôi là tinh thần cống hiến của bác sĩ Alexandre Yersin. Tôi tin giá trị của tuổi trẻ không nằm ở việc mình nhận được bao nhiêu, mà ở những điều mình có thể đóng góp cho cộng đồng", Nguyễn Tấn Hưng nói.