Rộ tin Iran điều động chỉ huy cấp cao, thiết bị quân sự đến Yemen

TPO - Theo Reuters, Iran đã điều động một số chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cùng thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái tới Yemen trong tháng 7. Động thái được cho là nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Houthi trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đỏ và nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải quốc tế gia tăng.

Reuters dẫn bốn nguồn thạo tin, trong đó có hai nguồn từ Iran cho biết, Tehran đã điều động một số chỉ huy, cố vấn quân sự thuộc IRGC cùng thiết bị quân sự tới Yemen trên chuyến bay của hãng Mahan Air ngày 13/7.

Hai nguồn tin Iran cho biết trên chuyến bay có từ 10-21 thành viên IRGC, trong đó có một số chỉ huy cấp cao. Máy bay ban đầu dự kiến hạ cánh xuống Sanaa nhưng phải chuyển hướng đến thành phố cảng Hodeidah sau khi sân bay Sanaa bị tấn công.

"Các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đến đó để hỗ trợ hoạt động của lực lượng Houthi và huấn luyện họ về việc sử dụng các hệ thống tên lửa mới", một trong những nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng trên máy bay có vận chuyển vàng nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Houthi.

Hiện phía Iran chưa bình luận về các thông tin trên. Trong nhiều năm qua, Tehran liên tục bác bỏ cáo buộc cung cấp năng lực tên lửa cho Houthi.

Về phía Houthi, lực lượng này cũng chưa đưa ra phản hồi. Trước đó, Houthi nhiều lần phủ nhận là lực lượng ủy nhiệm của Iran và khẳng định họ tự phát triển năng lực quân sự.

Ảnh minh hoạ.

Theo Reuters, chỉ vài ngày sau khi chuyến bay hạ cánh, Houthi đã phát động chiến dịch phong tỏa nhằm vào Ả Rập Xê Út. Trước đó, ấn phẩm cũng đưa tin Tehran đã thúc đẩy Houthi sẵn sàng phong tỏa tuyến vận chuyển dầu trên Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện của Iran.

Hôm thứ Hai (20/7), Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út để đáp trả vụ không kích sân bay Sanaa hôm 13/7, mà nhóm này cáo buộc do Riyadh thực hiện. Đến thứ Năm (23/7), lực lượng này tiếp tục tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Iryani xác nhận với Reuters, rằng tình báo nước này ghi nhận việc Iran đưa nhân sự IRGC cùng trang thiết bị quân sự tới Yemen. Theo ông, nhiệm vụ của nhóm này là tăng cường năng lực quân sự cho Houthi và chuẩn bị cho các hoạt động đe dọa an ninh hàng hải quốc tế.

Trong khi đó, Mzahem Alsaloum, một nhà phân tích an ninh và tình báo, người đã theo dõi lực lượng Houthi và các nhóm khác được Iran hậu thuẫn trong nhiều năm cũng xác nhận sự có mặt của các chuyên gia IRGC trên chuyến bay ngày 13/7.

Theo ông, lô hàng được vận chuyển gồm các linh kiện liên quan đến tên lửa tầm ngắn, tầm trung và máy bay không người lái, tương tự những loại vũ khí từng được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Nhà phân tích cho biết, Iran trước đây cũng từng cử cố vấn quân sự đến Yemen trong thời gian xung đột với Israel, tuy nhiên Tehran đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong một cuộc họp báo ở Tehran ngày 20/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định chuyến bay ngày 13/7 chỉ đưa phái đoàn Houthi và các công dân Yemen trở về nước sau khi tham dự lễ tang Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran và điều trị y tế tại Iran.