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Thế giới

Hơn 2.000 lính Mỹ trở về Nhật Bản sau đợt triển khai ở Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Nhóm tác chiến đổ bộ USS Tripoli (Tripoli ARG) và Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, đã trở về Nhật Bản sau nhiều tháng triển khai tại Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Theo Hải quân Mỹ, khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã cập Căn cứ Hải quân White Beach ở Okinawa sau sáu tháng hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Hạm đội 5 và Hạm đội 7 Mỹ. Trong thời gian này, lực lượng đã tham gia thực thi lệnh phong tỏa hải quân dọc eo biển Hormuz.

"Toàn đội đã thích nghi, không bao giờ quên nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những hoàn cảnh đầy biến động nhất", Đại tá Chris Niedziocha, chỉ huy Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, cho biết.

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Tàu tấn công đổ bộ lớp America USS Tripoli và đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã cập cảng Căn cứ Hải quân White Beach, Okinawa, Nhật Bản vào thứ Tư (22/7).

Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 cũng được đánh giá là lực lượng có thể được sử dụng nếu Mỹ tiến hành các chiến dịch đổ bộ nhằm vào lãnh thổ Iran hoặc các đảo chiến lược của nước này tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.

Tripoli ARG gồm tàu tấn công đổ bộ lớp America USS Tripoli, tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio USS New Orleans và tàu đổ bộ lớp Whidbey Island USS Rushmore. Trong đó, USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn có lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn, có khả năng mang theo trực thăng, tiêm kích F-35B cùng lực lượng đổ bộ để triển khai tác chiến.

Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 rời căn cứ tại Sasebo (Nhật Bản) vào đầu tháng 3 và đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 27/3. Trước khi tới Trung Đông, đơn vị đã tham gia cuộc tập trận Iron Fist 26 với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Theo Hải quân Mỹ, trong suốt đợt triển khai, thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã vận chuyển hơn 3 tấn hàng hóa, thực hiện trên 1.600 giờ bay nhiệm vụ chiến đấu, đồng thời tiếp nhiên liệu cho hơn 300 máy bay hoạt động trên biển và trên đất liền.

Trong đợt phong tỏa hải quân đầu tiên, kéo dài từ ngày 13/4 đến 18/6, lực lượng Mỹ đã đã điều hướng hơn 140 tàu tuân thủ và vô hiệu hóa 9 tàu không chấp hành.

Chiến dịch phong tỏa tạm thời chấm dứt sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ tạm thời kéo dài 60 ngày nhằm ngừng các hoạt động quân sự để phục vụ đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ, Washington đã tái áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 14/7.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Trung Đông #USS Tripoli #Okinawa #Iran #hải quân #viễn chinh #thuỷ quân lục chiến #tác chiến đổ bộ #Nhật Bản

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