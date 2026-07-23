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Thế giới

Iran tung đòn 'chọc mù' hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới nhất của nước này đã vô hiệu hóa nhiều hệ thống radar, thông tin liên lạc và phòng không của Mỹ tại Kuwait. IRGC tuyên bố, các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã trải qua một “đêm đen tối”.

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Tên lửa trả đũa của Iran. (Ảnh: Getty Images)

Trong một loạt tuyên bố được đài Press TV phát sóng, IRGC cho biết, lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở quân sự của Mỹ như một phần của đợt tấn công mới nhất trong Chiến dịch Nasr-2.

Các cuộc tấn công được cho là đã nhắm vào radar cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa, hệ thống thông tin liên lạc và vệ tinh, một khẩu đội phòng không Patriot, và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9. Một số máy bay không người lái cũng bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

“Lực lượng Iran đã giáng đòn chí mạng vào đối phương, khi màn đêm đen tối tiếp tục bao trùm các hệ thống radar và phòng không của Mỹ trên khắp khu vực”, IRGC tuyên bố.

Iran mô tả các cuộc tấn công là một chiến dịch trấn áp radar nhằm dọn đường cho “những đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái quyết liệt và mạnh mẽ hơn” nhằm vào lực lượng Mỹ.

Trong một tuyên bố riêng, Iran cho biết, máy bay không người lái của nước này đã tấn công ba căn cứ của Mỹ ở Kuwait, nhắm mục tiêu vào các cơ sở đóng quân, khu vực đậu trực thăng, các tòa nhà hành chính và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác.

IRGC cũng đã phá hủy một hệ thống radar phòng thủ tên lửa của Mỹ và một máy bay chiến đấu F-15 bên trong một hầm trú ẩn tại căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Tehran sau đó cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ được coi là sự leo thang chiến tranh. Các lợi ích của Mỹ, cũng như của các đồng minh và những người ủng hộ Washington, sẽ trở thành mục tiêu trả đũa.

Cả Mỹ và Kuwait đều chưa xác nhận thông tin về việc phá hủy các hệ thống radar, máy bay hoặc thiết bị phòng không.

Các quan chức Mỹ được tờ New York TimesWall Street Journal trích dẫn đã nhận định rằng, tên lửa của Iran ngày càng hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ do tốc độ, khả năng cơ động và chiến thuật được điều chỉnh của chúng.

Minh Hạnh
RT
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