Đang được hoãn thi hành án, người phụ nữ tiếp tục lừa đảo

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 3/1/2024, Võ Thị Phương Anh bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên đối tượng được hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Võ Thị Phương Anh.

Trong thời gian được hoãn thi hành án, Phương Anh tiếp tục làm nhân viên tại một công ty đào tạo, tư vấn du học trên địa bàn phường Thành Sen.

Dù không có khả năng thực hiện các thủ tục đưa người đi du học và xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, song đối tượng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tổ chức cho người lao động học tiếng, hướng dẫn làm hồ sơ chứng minh tài chính, mua vé máy bay, chỉnh sửa hồ sơ visa điện tử, đồng thời lập các hợp đồng và cam kết dân sự nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng những thông tin mà Phương Anh đưa ra, trong năm 2025, ba người dân ở các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn và Thiên Cầm đã nhiều lần chuyển cho đối tượng tổng cộng 683,5 triệu đồng để làm thủ tục đi lao động, du học tại Hàn Quốc.

Sau khi nhận tiền, Phương Anh không thực hiện các cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.