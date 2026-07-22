Dùng bè mảng vận chuyển 800kg nầm lợn đông lạnh

TPO - Kiểm tra một chiếc bè mảng có dấu hiệu khả nghi di chuyển trên sông Bắc Luân lúc rạng sáng, lực lượng Biên phòng phối hợp cùng Công an bất ngờ phát hiện 800kg nầm lợn đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Rạng sáng ngày 22/7, Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh) và Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia tiến hành tuần tra, kiểm soát trên khu vực cửa sông Bắc Luân (thuộc khu Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một bè mảng gỗ xốp, không mang biển kiểm soát, đang di chuyển từ khu vực cửa sông Bắc Luân hướng về khu phố Tràng Vỹ có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ liên ngành ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển kiêm chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Lực (sinh ngày 08/02/1976, trú tại khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1). Chiếc bè mảng có kích thước dài 6,0 mét, rộng 1,8 mét, được trang bị động cơ công suất 18 CV.

Đáng chú ý, trên phương tiện chở 16 bao tải dứa màu xanh. Bên trong mỗi bao tải chứa 1 thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh. Trọng lượng mỗi thùng xốp khoảng 50kg, tổng khối lượng hàng hóa ước tính lên tới 800kg.

Lực lượng chức năng bắt giữ 800 kg nầm lợn không có nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Lực không thể xuất trình bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, cũng như không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số nầm lợn đông lạnh nói trên.

Đội TTKS đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Lực đưa phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Trà Cổ để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.