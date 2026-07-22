Công nhân rơi từ độ cao 12 mét khi lắp mái tôn, chủ doanh nghiệp bị khởi tố

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc một doanh nghiệp cơ khí về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động sau vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong khi thi công lắp đặt mái tôn.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (SN 1978, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn, để điều tra về tội ‘Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người’.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức, điều hành việc thi công lắp đặt mái tôn nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ).

Quá trình tổ chức thi công, bị can không thực hiện đầy đủ việc huấn luyện, hướng dẫn các quy định về an toàn lao động cho công nhân và thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình làm việc theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 16 giờ ngày 16/5, khi nhóm công nhân đang thi công lắp đặt mái tôn ở độ cao hơn 12 mét thì thời tiết bất ngờ xuất hiện gió lớn. Thời điểm này, anh Bùi Văn H. đã tháo dây đeo an toàn khỏi kết cấu mái nhà xưởng.

Ngay sau đó, một tấm tôn bị gió hất mạnh khiến anh H. mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 12,3 mét xuống nền công trình và tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, việc không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.