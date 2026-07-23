Vương Sở Nhiên - Trương Lăng Hách quá tệ

TPO - Bộ phim "Giây phút ấy vượt quá giới hạn" vừa lên sóng đã bị rất nhiều lời chê. Khán giả cho rằng tác phẩm này là thảm họa với chất lượng quay kém, tình tiết lê thê, diễn xuất dở tệ.

Theo 163, bộ phim Giây phút ấy vượt quá giới hạn là tác phẩm thứ hai của Trương Lăng Hách lên sóng trong năm 2026. Trước đó, nam diễn viên nhận một làn sóng chê bai chỉ trích vì diễn xuất quá tệ trong phim Trục ngọc, vì vậy người hâm mộ đặt kỳ vọng phim mới giúp Trương Lăng Hách lấy lại danh tiếng, chứng minh diễn xuất.

Qua những tập đầu của Giây phút ấy vượt quá giới hạn nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều, trong đó điểm yếu kém trong kịch bản, diễn xuất, kỹ thuật quay khiến người xem đánh giá đây có thể là tác phẩm gây thất vọng nhất trong năm 2026.

Phim mới của Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách từng được kỳ vọng trước khi lên sóng.

Giây phút ấy vượt quá giới hạn có tới 9 triệu người đặt trước chờ xem phim trên hai nền tảng lớn là iQiYi và Tencent Video. Trong ngày đầu lên sóng, phim phá nhiều kỷ lục về thời lượng và số lượng quảng cáo, thu về 20 triệu NDT tiền tài trợ, hợp tác với hơn 20 thương hiệu và bán hết toàn bộ vị trí quảng cáo. Song, ưu thế về mặt danh tiếng trở thành con dao hai lưỡi khi chất lượng phim không đảm bảo, càng nhiều khán giả chờ xem phim, danh tiếng tệ hại của tác phẩm càng lan xa.

Mở đầu Giây phút ấy vượt quá giới hạn đã mang đến sự thất vọng khi nhà sản xuất sử dụng công nghệ AI để thực hiện phần giới thiệu, nói về quá khứ thời thơ trẻ của hai nhân vật chính Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Kỹ thuật AI bị chê kém cỏi thiếu mượt mà gây tranh cãi trên MXH. Trong phim cũng có một số phân cảnh lộ hình ảnh cắt ghép trên phông nền xanh khiến chất lượng của tác phẩm giảm sút.

Điểm yếu nhất của bộ phim chính là kịch bản và lời thoại. Phim có nội dung về cặp đôi Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố vốn có mối tình đẹp nhưng sau 3 năm chia cắt, Nhậm Tố Tố trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch. Nội dung có nhiều tình tiết đau khổ giằng xé được thể hiện bằng những câu thoại sến súa, bi kịch quá mức, thiếu sự tự nhiên, không tạo đồng cảm cho người xem.

Phim có nhiều câu thoại bị chê thiếu tự nhiên, gượng gạo, giả trân.

Phim bị chê cắt ghép đoạn quá vụn vặt, nhiều tình tiết thiếu tính hợp lý như phân cảnh Nhậm Tố Tố bị rơi xuống hồ, Thanh Dịch từ tầng hai chạy xuống cứu cô nhưng những người đang đứng ở sân vườn lại dường như không kịp phản ứng, phải chờ nam chính ra tay cứu vớt nữ chính. Ngoài ra, khi nam chính bế nữ chính lên, có thể thấy mực nước khá nông, vì vậy cảnh đuối nước trở nên rất vô lý.

Nhiều lời thoại trong phim bị đánh giá gây khó chịu vì trong những tập đầu mối quan hệ giữa nam nữ chính là chị dâu - em chồng. Tuy nhiên, tại thời điểm tổ chức lễ đính hôn, nam chính đã cưỡng hôn nữ chính và nói: "Lần đầu hôn em, chính là hương vị này", "Tôi nhớ em lắm, nhớ em ngày đêm. Tôi muốn lột da rút gân em, nghiền xương thành tro".

Những lời thoại có tính chiếm hữu và thể hiện cảm xúc quá mức này thường được dùng trong những phim ngôn tình đời đầu, xây dựng nên hình ảnh "tổng tài bá đạo", nam chính mạnh mẽ quyết đoán tuy nhiên lại không phù hợp với sở thích của khán giả hiện tại. Vì vậy, bộ phim bị chê sử dụng nhiều cách biểu đạt "vừa sến vừa kịch", "rất gượng gạo sượng trân" khiến các nhân vật đều trở nên nguy hiểm như trong các bộ phim ngắn.

Tác phẩm bị người xem đánh giá có chất lượng cảnh quay kém, ánh sáng chói mắt, sử dụng bộ lọc làm mịn da quá mức. Bên cạnh đó, tình tiết phim thiếu tính hợp lý và chân thực, cài nhiều nhạc nền vô tình biến Giây phút ấy vượt quá giới hạn trở thành một MV với thời lượng dài. Lấy bối cảnh thời Dân quốc nhưng từ trang phục, diễn xuất tới màu sắc cách hóa trang của phim đều mang lại cảm giác hiện đại, không thể tạo bầu không khí cổ điển cần có.

Diễn xuất của hai diễn viên đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Vương Sở Nhiên được khen có ngoại hình đẹp, rất hợp tạo hình cổ trang, tuy nhiên vai diễn không có điểm nhấn, chưa thể gây ấn tượng gì ngoài trang phục.

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách bị chê đẹp nhưng diễn kém. Kỹ xảo của phim nhiều lỗi.

Trương Lăng Hách bị đánh giá có lối diễn xuất khoa trương, mỗi lần xuất hiện đều mang hào quang nhân vật chính, tỏ ra ngông nghênh tự đắc, luôn gồng mình để tạo dáng đẹp, khó tạo thiện cảm cho người xem. Cả hai chỉ diễn theo tình tiết, không xây dựng được chiều sâu nội dung tâm nhân vật. Mộ Dung Thanh Dịch đi tù ba năm nhưng người xem không thấy sự trưởng thành ở nhân vật này.

"Nếu bộ phim này có thể gây sốt thì giới giải trí Hoa ngữ toang rồi. Phim ngắn còn xem hay hơn tác phẩm này. Cả bộ phim ai cũng tỏ ra nguy hiểm, không ai thực sự diễn xuất. Đạo diễn cầm tiền không làm việc, cách kể chuyện rối, cắt cảnh vụn vặt, kỹ thuật quay xấu, có quá nhiều điểm chê", khán giả thất vọng khi phim Giây phút ấy vượt quá giới hạn sở hữu hai diễn viên trẻ có ngoại hình đẹp nhất lứa 95 nhưng ê-kíp không biết tận dụng, tạo ra sản phẩm nhiều lỗi.