Thái Nguyên: Hơn 940 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin sẽ được lấy mẫu ADN

TPO - Kết quả khảo sát cho thấy, có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần lấy mẫu để giám định ADN.

Ngày 22/7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị về tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Thực hiện chiến dịch, thời gian qua toàn tỉnh đã phát 83.282 phiếu thu thập thông tin phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đến ngày 20/7, Tổ khảo sát do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập đã tiến hành khảo sát 4 điểm mộ trên địa bàn xã Đại Phúc và phường Linh Sơn. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng tổ chức khảo sát trực tiếp 82/82 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả cho thấy, có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu để giám định ADN. Đến ngày 20/7, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu 376 mộ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ để lấy mẫu. Tỉnh cũng đã thu nhận được 3.919 mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính để xây dựng ngân hàng gene trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Thái Nguyên lấy mẫu thân nhân liệt sĩ để giám định ADN

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, đề ra. Các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, xác minh 30 địa điểm mộ do nhân dân cung cấp thông tin để tổ chức khai quật khi đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các tổ công tác phải hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin và hoàn trả nguyên trạng các phần mộ liệt sĩ trước ngày 10/9/2026. Công an tỉnh hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 88 thân nhân liệt sĩ còn lại trong tháng 8/2026. Trung tâm Pháp y thực hiện nghiêm các quy trình bảo quản, lưu giữ mẫu, bảo đảm đúng quy định.

"Toàn bộ quá trình triển khai chiến dịch phải đúng quy trình, khoa học, trang trọng và đầy trách nhiệm, với mục tiêu cao nhất là sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình", Phó Chủ tịch Bùi Văn Lương yêu cầu.