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Vụ nữ sinh mất tích ở TPHCM: Gia đình nhận dạng thi thể tìm thấy trên sông Sài Gòn

Nguyễn Tiến

TPO - Thông qua đặc điểm quần áo, đôi sandal và đặc biệt là vết sẹo trên vai, gia đình xác định thi thể tìm thấy trên sông Sài Gòn là chị T.T.T.N- nữ sinh mất liên lạc sau khi rời ga Ba Son vào ngày 18/7.

Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể chị T.T.T.N (21 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó khi thông tin tìm kiếm nữ sinh T.T.T.N lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, cơ quan công an đã mời cha của nạn nhân đến nhận dạng một thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh vào chiều tối 20/7.

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Hình ảnh lúc nữ sinh rời ga Ba Son (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Thông qua đặc điểm quần áo, đôi sandal và đặc biệt là vết sẹo trên vai, gia đình xác định thi thể là chị T.T.T.N. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho người thân.

Gia đình cho biết đến nay chiếc ba lô, điện thoại cùng các giấy tờ tùy thân của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, theo trình báo của gia đình, chiều 18/7, T.T.T.N rời nhà với lý do đến khu vực quận 1 (cũ) gặp bạn học. Nữ sinh di chuyển bằng tuyến Metro số 1 từ ga Thủ Đức đến ga Ba Son.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận T.T.T.N rời ga Ba Son lúc 18h04 cùng ngày. Sau đó, nữ sinh nhắn tin cho gia đình thông báo đang trên đường về nhà. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, người thân không còn liên lạc được với T.T.T.N.

Theo hình ảnh camera tại ga Ba Son, thời điểm mất liên lạc, T.T.T.N mặc quần jean dài màu xanh, áo khoác màu đen, đi sandal, mang vớ màu đen và đeo ba lô. T.T.T.N là sinh viên một trường cao đẳng tại TPHCM.

Nguyễn Tiến
#nữ sinh #Metro số 1 #Sài Gòn #bàn giao thi thể #đi tìm #tai nạn #an ninh

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