Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an mời người điều khiển xe điện '5 không' ở TPHCM đến làm việc

Nguyễn Dũng

TPO - Từ đoạn clip đăng tải công khai trên Facebook, lực lượng CSGT TPHCM đã xác minh, mời người điều khiển xe mô tô điện "5 không" đến làm việc và lập biên bản xử lý 5 hành vi vi phạm.

Ngày 22/7, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM, cho biết đã lập biên bản xử lý một người đàn ông có nhiều hành vi vi phạm giao thông đã được ghi lại trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội.

csgt1.jpg
Người đàn ông điều khiển phương tiện "5 không" lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Hàng Xanh phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe mô tô điện lưu thông trên đường Thống Nhất, phường Gò Vấp.

Hình ảnh trong clip cho thấy người này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không gắn biển số và không có gương chiếu hậu bên trái. Đoạn clip sau khi được đăng tải công khai trên Facebook nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Ngay sau đó, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với Công an phường Gò Vấp xác minh người và phương tiện có liên quan. Lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe trong clip và mời đến trụ sở làm việc.

csgt.jpg
Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận các hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về 5 hành vi, gồm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông; đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, việc ghi hình, đăng tải và lan truyền các hành vi vi phạm giao thông trên mạng xã hội có thể tạo tâm lý xem thường pháp luật, tác động tiêu cực đến người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Những nội dung này cũng có nguy cơ khiến một số người bắt chước các hành vi nguy hiểm để thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không đăng tải, chia sẻ hoặc cổ súy những hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Các hành vi vi phạm giao thông có thể được lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và xử lý thông qua hình ảnh, clip do người dân cung cấp hoặc được đăng tải trên mạng xã hội.

Nguyễn Dũng
#Nam thanh niên vi phạm "5 không" bị công an mời làm việc #Lực lượng CSGT TPHCM mời nam thanh niên vi phạm luật giao thông liên quan đến xe điện "5 không" để làm rõ và xử lý theo quy định #giao thông #CSGT #vi phạm #xe điện #gò vấp #đăng tải #pháp luật #Lực lượng CSGT TPHCM mời nam thanh niên vi phạm luật giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe