Công an truy tìm tung tích người đàn ông tử vong dưới con rạch ở TPHCM

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang phát thông báo truy tìm thân nhân của một người đàn ông được phát hiện tử vong tại con rạch phía sau Nhà thiếu nhi xã Nhà Bè. Nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Ngày 20/7, Công an TPHCM thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ “chết người chưa rõ nguyên nhân” xảy ra tại xã Nhà Bè, đồng thời phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13 giờ 30 ngày 11/7, ông Bùi Tấn Phong (SN 1977, tạm trú tại xã Nhà Bè) trong lúc đi đặt bẫy chim tại con rạch đối diện cổng sau Nhà thiếu nhi xã Nhà Bè (số 39 Phạm Thị Kỳ, ấp 16, xã Nhà Bè) đã phát hiện một thi thể nằm úp mặt dưới bùn, đang trong giai đoạn phân hủy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TPHCM cùng Viện KSND khu vực 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là nam giới, khoảng trên 40 tuổi, cao khoảng 1,5 m, thể trạng trung bình. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo sơ mi ngắn tay sọc nâu - đen - trắng, quần short kaki màu đen, bên trong mặc quần đùi vải và quần lót màu đen.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm như trên liên hệ Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM), gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn, số điện thoại 0963.230.988 để phối hợp giải quyết vụ việc.