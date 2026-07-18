Tick xanh trách nhiệm: Từ quầy kệ siêu thị đến bữa ăn học đường

TPO - Sau khi được nhiều hệ thống bán lẻ hưởng ứng, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được mở rộng vào trường học, từng bước khép kín chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch từ nông trại đến bữa ăn của học sinh.

Tick xanh “phủ sóng” bán lẻ

Ngày cuối tuần, khu vực rau củ quả tại MM Mega Market An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM) nhộn nhịp người mua sắm. Trên nhiều quầy hàng, những sản phẩm được gắn nhãn “Tick xanh trách nhiệm” cùng mã QR truy xuất nguồn gốc thu hút sự quan tâm của khách hàng trước khi được đưa vào giỏ.

Lựa chọn thực phẩm cho bữa cơm gia đình, chị Minh Trang (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, điều chị quan tâm nhất là nguồn gốc và độ an toàn. “Tôi thường ưu tiên những sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc. Khi thấy sản phẩm có tick xanh, tôi cảm thấy yên tâm hơn vì biết thực phẩm đã được kiểm soát trong chuỗi cung ứng. Chỉ cần quét mã QR là có thể biết được nơi sản xuất và đơn vị cung ứng nên việc lựa chọn cũng dễ dàng hơn”, chị Trang chia sẻ.

Người tiêu dùng tìm mua sản phẩm tick xanh trách nhiệm tại siêu thị

Hiện MM Mega Market có hơn 400 sản phẩm đạt Tick xanh trách nhiệm, chủ yếu là rau củ quả và thực phẩm tươi sống, được liên kết sản xuất với hơn 100 hộ nông dân và hợp tác xã trên cả nước. Mới đây, siêu thị còn tiếp tục ký kết hợp tác chiến lược với ba doanh nghiệp trong chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, góp phần mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng an toàn và minh bạch nguồn gốc.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng số lượng sản phẩm đạt chứng nhận lên hàng nghìn mặt hàng trong thời gian tới. MM Mega Market còn đưa thực phẩm “tick xanh trách nhiệm” cung ứng cho bếp ăn của hơn 250 trường học trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TPHCM (áo xanh) tìm hiểu về sản phẩm Tick xanh trách nhiệm tại siêu thị MM

Tại nhiều hệ thống bán lẻ khác như Co.opmart, Co.opXtra, Satra, Bách Hóa Xanh, GO!..., sản phẩm “Tick xanh” đều được bố trí ở vị trí riêng, bắt mắt và thu hút người tiêu dùng. Không chỉ vậy, chợ truyền thống cũng “nhập cuộc”khi triển khai chương trình bán thịt heo “tick xanh” với giá cả ưu đãi.

Việc mở rộng mạng lưới phân phối được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, nâng cao trách nhiệm của cả nhà sản xuất lẫn đơn vị phân phối trong việc bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Suất ăn “tick xanh” vào học đường

Các sản phẩm đạt “Tick xanh trách nhiệm” đang từng bước được đưa vào bếp ăn trường học, hướng tới xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn ngay từ bữa ăn của học sinh.

Ngày 17/7 vừa qua, Sở Công Thương TPHCM phối hợp UBND phường Bình Đông công bố triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” trong bếp ăn trường học. Chương trình hướng tới tăng cường sự liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các cơ sở giáo dục nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm từ đầu vào đến bàn ăn.

Đoàn khảo sát tham quan suất ăn tại trường mầm non 19/5 (phường Bình Đông)

Theo UBND phường Bình Đông, mô hình được triển khai thí điểm tại các trường mầm non công lập với mục tiêu bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và có thể truy xuất nguồn gốc. Ngay trong đợt đầu, 14 cơ sở giáo dục công lập đã ký cam kết thực hiện mô hình. Nhiều đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và các nhà cung ứng thực phẩm cũng tham gia cam kết, góp phần mở rộng mạng lưới thực phẩm an toàn theo tinh thần của chương trình.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông cho biết, kết quả bước đầu cho thấy mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời tăng tính minh bạch trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm phục vụ bữa ăn học đường.

“Tick xanh trách nhiệm không chỉ là dấu nhận diện của sản phẩm mà còn thể hiện cam kết của chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị cung ứng trong việc bảo đảm chất lượng từng bữa ăn cho học sinh”, bà Oanh nói.

Tại Trường Mầm non 19/5, việc công khai thông tin về thực phẩm sử dụng hằng ngày đã nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Bà Phan Thảo Ly, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, kể từ khi thông tin về thực phẩm được cập nhật trên website và sổ liên lạc điện tử, lượng phụ huynh theo dõi tăng rõ rệt.

“Ngay cả trong thời gian nghỉ hè, khi trường chỉ còn khoảng 195 học sinh bán trú, mỗi bài đăng về bữa ăn vẫn có hơn 300 lượt xem. Nhiều phụ huynh còn chủ động góp ý về thực đơn, khẩu vị và chất lượng bữa ăn”, bà Ly chia sẻ.

Theo bà Ly, ngoài việc giúp phụ huynh yên tâm hơn, mô hình còn hỗ trợ nhà trường kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm ngay từ khâu tiếp nhận. Mỗi lô hàng trước khi đưa vào chế biến đều được kiểm tra chất lượng, đồng thời quét mã QR để truy xuất thông tin về đơn vị cung ứng và hồ sơ liên quan.

Để tăng tính minh bạch, chương trình còn ứng dụng công nghệ blockchain trong lưu trữ dữ liệu. Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM chia sẻ, toàn bộ thông tin về nguồn gốc thực phẩm và quá trình cung ứng đều được công khai, không thể chỉnh sửa giúp phụ huynh cùng tham gia giám sát chất lượng bữa ăn của con em mình.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đến nay chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác nhận. Trong bối cảnh tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp, việc hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể từ sản xuất đến phân phối là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng chương trình, đưa ngày càng nhiều sản phẩm đạt “Tick xanh trách nhiệm” đến với người tiêu dùng, góp phần xây dựng thị trường thực phẩm minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.