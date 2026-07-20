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Vào khu bảo tồn săn bắt tê tê, người đàn ông 'trả giá đắt'

Văn Quân

TPO - Lưu Đức Năng đang thực hiện hành vi săn bắt cá thể tê tê trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 20/7, Công an TP. Đồng Nai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lưu Đức Năng (sinh năm 1980, ngụ phường Trị An, TP. Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

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Đối tượng Lưu Đức Năng tại hiện trường (ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đồng Nai phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và Công an phường Trị An phối hợp tuần tra, kiểm soát trong khu rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Lưu Đức Năng đang thực hiện hành vi săn bắt cá thể tê tê tại Khoảnh 1, Tiểu khu 159.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ 1 cá thể tê tê là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Kết luận giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai và các công cụ phương tiện dùng để săn bắt cá thể tê tê.

Cơ quan Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
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