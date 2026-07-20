TPHCM ứng dụng UAV giao hàng, giám sát đô thị...

TPO - TPHCM vừa triển khai ứng dụng UAV để giao hàng bưu chính tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời triển khai bay giám sát đô thị ở xã Trừ Văn Thố và xã Bình Mỹ. Ngoài ra, có khoảng 7 xã ở TPHCM đã được phê duyệt kinh phí dùng UAV giám sát đô thị, rừng...

Chiều 20/7, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức phát động cuộc thi Sáng tạo và điều khiển UAV/ Drone dành cho thanh thiếu niên TPHCM năm 2026.

Cuộc thi nhằm triển khai các chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển khoa học, công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số và kinh tế tầm thấp, đồng thời tạo sân chơi công nghệ hiện đại, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái.

Phát biểu phát động sân chơi này, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở KH&CN TPHCM nhấn mạnh: Thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) đang mở ra nhiều khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cuộc sống như nông nghiệp, giao thông, logistics, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn…

Ông Hiếu cho biết, vừa qua TPHCM đã triển khai ứng dụng UAV vào bay giao hàng bưu chính tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu; đồng thời triển khai bay giám sát đô thị ở xã Trừ Văn Thố và xã Bình Mỹ. Ngoài ra, có khoảng 7 xã đã được Thành phố phê duyệt kinh phí dùng UAV bay giám sát đô thị, giám sát rừng.

Theo ông Hiếu, với vị thế là trung tâm KHCN và ĐMST, TPHCM không chỉ hướng đến việc ứng dụng công nghệ mà còn đặt mục tiêu từng bước nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Để thực hiện những mục tiêu đó, yếu tố quan trọng không chỉ là máy móc, hạ tầng mà chính là con người.

Ban tổ chức kỳ vọng sân chơi tạo điều kiện để học sinh, sinh viên chủ động tiếp cận, làm chủ các công nghệ tiên tiến.

“Việc tổ chức sân chơi KHCN cho thanh thiếu niên không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn là sự đầu tư lâu dài cho nguồn lực và tương lai, cho sự phát triển của thành phố”, Phó Giám đốc Sở KH&CN TPHCM khẳng định.

Sân chơi lý thú này mở rộng đối tượng tranh tài trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi mở rộng phạm vi đối tượng tham gia đến học sinh THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

Sân chơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đội thi đến hết ngày 30/8, thông qua Cổng thông tin điện tử chính thức tại địa chỉ: https://263.org.vn/uav2026 .

Dự kiến, vòng Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi diễn ra trong tháng 10/2026.