Nhiều hộ dân 'sống trong sợ hãi' ở khu cảng Đồng Nai

TPO - Đường xuống cấp, tiếng ồn rền vang cả ngày lẫn đêm, mưa ngập sâu, nắng thì bụi phủ kín nhà... Đó là thực trạng nhiều hộ dân tại khu cảng Đồng Nai (phường Long Hưng) đang hứng chịu.

Nhiều năm qua, một số hộ dân tại cảng Long Bình Tân (thuộc Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai) phường Long Hưng (TP.Đồng Nai) phải sống trong cảnh ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, đường sá xuống cấp và thường xuyên ngập nước do ảnh hưởng từ hoạt động của khu vực cảng và các cơ sở sản xuất xung quanh.

Tuyến đường dân sinh chi chít ổ voi, ổ gà

Bà Trần Thị Huyền (người dân sống trong khu vực) cho biết, tuyến đường dân sinh đã xuống cấp nghiêm trọng, nhà cạnh cảng nên cứ hễ nắng thì bụi, trời mưa thì ngập sâu và nước tràn vào nhà. Ban đêm, cứ khoảng 3 giờ sáng, xe container chạy liên tục gây tiếng ồn rất lớn, cả nhà không thể ngủ được.

Bà Huyền cho biết thêm, khoảng hai năm trước, Công ty Cảng Đồng Nai đã thực hiện đền bù, hỗ trợ cho nhiều hộ dân trong khu vực nhưng đến khu vực nhà bà thì việc này dừng lại.

Hiện gia đình bà Huyền có 5 người sinh sống, trong đó chồng bà đang bị bệnh. Mong muốn lớn nhất của gia đình là được cơ quan chức năng và đơn vị liên quan sớm có phương án bồi thường, bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Cùng chung hoàn cảnh, ông Đinh Mạc Quy (ngụ khu phố Bình Dương) cho biết, phường đã làm việc, một số đơn vị hoạt động trong khu vực đang có kế hoạch di dời, trong đó đã có một số cơ sở thực hiện.

Ông Quy mong muốn các đơn vị liên quan có phương án bồi thường thỏa đáng để người dân có điều kiện xây dựng nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Ngoài ông Quy, bà Huyền, khu vực này còn có gần chục hộ dân khác vẫn phải chịu đựng tình trạng nắng bụi, mưa ngập, tiếng ồn cả ngày lẫn đêm.

Những chiếc xe lớn 'giày xéo' tuyến đường dân sinh từ nhiều năm qua

Theo ghi nhận của Tiền Phong, khu vực Cảng Đồng Nai có tuyến đường vận hành riêng, tách biệt với đường dân sinh nhưng hoạt động của một số đơn vị thuê mặt bằng, như xưởng gỗ, điểm tập kết than, trạm trộn bê tông, doanh nghiệp kinh doanh gas... vẫn thường xuyên sử dụng các tuyến đường dân sinh để vận chuyển hàng hóa.

Việc các phương tiện tải trọng lớn lưu thông liên tục khiến mặt đường dân sinh xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, có những đoạn chi chít ổ voi, ổ gà, mặt đường gồ ghề, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi đi lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Kiều Công Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng cho biết, trước đây địa phương đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng kể trên tại khu vực này. Phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc, giải quyết một số nội dung với người dân.

Địa phương sẽ tiếp tục làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty Cảng Đồng Nai để rà soát, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan.

Lối vào nhà nhiều hộ dân xuống cấp, nhếch nhác, mưa lớn là ngập

Đối với trạm trộn bê tông Đại Lộc Phát, ông Đức cho biết đơn vị này đang được Viện Kiểm sát TP.Đồng Nai làm việc theo chuyên đề. Qua kiểm tra, có một số hạng mục được cấp phép, nhưng cũng có những nội dung chưa đầy đủ thủ tục. Đơn vị này đã cam kết thực hiện di dời.

Riêng khu vực bãi chứa than, theo đơn vị vận hành, do lượng than nhập khẩu còn lớn nên cần thời gian để xử lý, đồng thời cam kết hoàn tất việc di dời trong năm nay.

“Các vụ việc trên phát sinh trước thời điểm phường thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát để có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi và cuộc sống của người dân”, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng cho hay.