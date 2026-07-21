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Chi tiết hướng đi dự kiến của tuyến metro nối Thủ Dầu Một với trung tâm TPHCM

Hữu Huy

TPO - Tuyến đường sắt đô thị số 2 kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm TPHCM đang được nghiên cứu với chiều dài khoảng 35,1 km, gồm 24 nhà ga. Tuyến sẽ kết nối trực tiếp mạng lưới metro của khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) và TPHCM, góp phần tăng cường liên kết và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo tài liệu tuyên truyền, tham vấn cộng đồng của Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một - TPHCM) được nghiên cứu theo định hướng hình thành tuyến đường sắt đô thị kết nối liên vùng giữa khu vực trung tâm tỉnh Bình Dương (cũ) và khu vực trung tâm TPHCM.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến có điểm đầu tại ga C0, kết nối với ga S5 của tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TPHCM) tại khu vực phường Bình Dương. Điểm cuối là ga C23, kết nối với ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 TPHCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương), qua đó liên thông với mạng lưới đường sắt đô thị của TPHCM. Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 35,1 km.

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Phạm vi dự án. Nguồn: MAUR

Tuyến đi qua 18 phường của TPHCM, gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Theo nghiên cứu, tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa trên toàn tuyến.

Tốc độ thiết kế đạt 110 km/h đối với đoạn đi trên cao và 90 km/h đối với đoạn đi ngầm.

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Thông tin tổng quan dự án. Nguồn: MAUR
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Phối cảnh tuyến Metro số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TPHCM) đoạn đi ngầm (phạm vi ga). Nguồn: MAUR

Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án cũng bố trí Depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 33 ha tại khu vực các phường Tam Bình và Hiệp Bình (TPHCM), đồng thời đầu tư các hệ thống phục vụ vận hành như đoàn tàu, hệ thống cơ điện (E&M), viễn thông, tín hiệu, điều khiển và hệ thống thu phí tự động (AFC).

Về hướng tuyến, phạm vi 1 được nghiên cứu kéo dài từ ga S5 của tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) đến ga C10 (gần cầu Ông Bố) với chiều dài nghiên cứu khoảng 16,78 km.

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Hướng tuyến từ ga C0 đến ga C10 của dự án. Nguồn: MAUR
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Phối cảnh tuyến Metro số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một – TPHCM) đoạn trên Quốc lộ 13 đi bên phải tuyến đường bộ. Ảnh: MAUR
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Phối cảnh tuyến Metro số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một – TPHCM) đoạn trên đường Phạm Ngọc Thạch đi trên dải phân cách giữa. Nguồn: MAUR

Riêng đoạn đi vào trung tâm TPHCM, qua phường Bến Thành được đề xuất xây dựng ngầm dưới đường Nguyễn Thị Minh Khai, bố trí giữa tim đường hiện hữu.

Tại khu vực này sẽ bố trí ga C23 đi ngầm tại nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám.

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Ga cuối C23 dự kiến đi ngầm tại phạm vi nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám (khu công viên Tao Đàn, phường Bến Thành). Ảnh: MAUR

Theo MAUR, ga C23 sẽ là ga cuối của giai đoạn nghiên cứu, được bố trí tại khu vực Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, thuộc lõi trung tâm TPHCM. Nhà ga giữ vai trò đầu mối trung chuyển quan trọng với các tuyến metro theo quy hoạch, phục vụ khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại và du lịch, nơi có nhu cầu đi lại lớn và ổn định.

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Vị trí ga C23 theo phương án nghiên cứu. Nguồn: MAUR

Việc hình thành ga C23 được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiếp cận khu vực trung tâm bằng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD, tăng cường kết nối đa phương thức và khai thác hiệu quả không gian đô thị hiện hữu.

Lấy ý kiến người dân về hướng tuyến

UBND phường Bến Thành (TPHCM) đã có thông báo tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư về hướng tuyến và vị trí các công trình trên tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một - TPHCM).

Theo đó, UBND phường đã niêm yết, trưng bày tài liệu tuyên truyền và hồ sơ tham vấn tại trụ sở UBND phường Bến Thành (số 92 Nguyễn Trãi) cùng các điểm sinh hoạt của Khu phố 1, 2, 4 và 7 để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Đồng thời, toàn bộ tài liệu cũng được công khai trên Cổng thông tin điện tử phuongbenthanh.gov.vn.

Hồ sơ niêm yết gồm báo cáo phương án hướng tuyến và vị trí các công trình trên tuyến. Phiếu lấy ý kiến được phát và tiếp nhận tại trụ sở UBND phường Bến Thành (92 Nguyễn Trãi) và các điểm sinh hoạt Khu phố 1, 2, 4, 7.

Thời gian niêm yết và ghi nhận ý kiến kéo dài 20 ngày, từ 10/7 đến hết ngày 30/7/2026. Người dân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại UBND phường Bến Thành hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử phuongbenthanh.gov.vn.

Hữu Huy
#metro #Thủ Dầu Một #TPHCM #đường sắt đô thị #giao thông công cộng #đô thị #liên vùng

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