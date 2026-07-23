Tổng thống Mỹ Trump nói cuộc chiến với Iran vẫn 'chưa kết thúc'

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chưa dừng các đợt tấn công nhằm vào Iran, khẳng định Tehran cần hàng chục năm để khôi phục thiệt hại do chiến sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington "chưa kết thúc" chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng Mỹ sẽ không rút lui vào thời điểm hiện tại khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhận định Iran sẽ mất từ 20 đến 25 năm để khắc phục những thiệt hại do chiến sự gây ra.

"Nếu chúng tôi rời đi ngay bây giờ, Iran sẽ mất 20 đến 25 năm để tái thiết. Chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ và sẽ không rời đi ngay lúc này", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran bước sang tuần thứ ba, đồng thời Tehran mở rộng nhiều cuộc tấn công nhằm vào các nước vùng Vịnh.

Jordan, Kuwait và Bahrain đều cho biết đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Bahrain kích hoạt còi báo động nhiều lần, trong khi Kuwait cáo buộc các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào hệ thống điện và nhà máy khử mặn, buộc nước này phải áp dụng biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Jordan, cho biết mục tiêu là một khu vực mà họ mô tả là nơi đóng quân của lực lượng Mỹ tại Rukban. Trước đó, quân đội Iran cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, bao gồm hệ thống phòng không, radar và tòa nhà hành chính.

IRGC đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

"Đối phương nên chuẩn bị cho những đợt tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa", IRGC nêu rõ.

Bên cạnh mặt trận Iran, ông Trump cũng cảnh báo sẽ có hành động nếu lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện lời đe dọa phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út.

"Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý. Chúng tôi đã từng làm như vậy với Houthi trước đây", Tổng thống Mỹ nói.

Ả Rập Xê Út lên án mạnh mẽ lời đe dọa của Houthi, trong khi giới phân tích cảnh báo nếu các cảng dầu của nước này bị phong tỏa, hoạt động xuất khẩu dầu qua tuyến thay thế eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuần trước , Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi đã đấu súng lần đầu tiên sau nhiều năm, đe dọa một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2022.

IRGC ngày 22/7 tuyên bố hai tàu chở dầu đang tìm cách di chuyển qua eo biển Hormuz đã bị tấn công và bốc cháy. Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cũng cho biết một tàu chở dầu ngoài khơi Oman đã bị một "vật thể lạ" tấn công.