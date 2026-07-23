Haaland bên bạn gái

TPO - Sau hành trình cùng tuyển Na Uy tại World Cup 2026, Erling Haaland dành thời gian nghỉ ngơi bên bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Tiền đạo Man City tổ chức sinh nhật tuổi 26 trên du thuyền ngoài khơi đảo Sardinia, Italy.

Isabel Haugseng Johansen vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ cùng Erling Haaland và nhóm bạn. Chuyến đi diễn ra giữa lúc tiền đạo người Na Uy bước sang tuổi 26.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Haaland và bạn gái tạo dáng trên chiếc du thuyền sang trọng ngoài khơi Sardinia. Chân sút Man City mặc áo ba lỗ màu đen, đeo kính râm và chuỗi hạt. Anh buộc mái tóc dài màu vàng quen thuộc về phía sau, vòng tay qua eo Isabel khi chụp ảnh.

Isabel, 22 tuổi, lựa chọn váy ngắn dệt kim màu xanh đính sequin, kết hợp túi đeo chéo và dép trắng. Cặp đôi hiếm khi chia sẻ chi tiết đời tư nhưng thường xuất hiện bên nhau trong những dịp quan trọng của Haaland.

Haaland mừng tuổi mới bên bạn gái trên siêu du thuyền.

Điểm gây chú ý trong bữa tiệc sinh nhật là bàn ăn với nhiều món có hàm lượng dinh dưỡng cao. Hình ảnh được đăng tải cho thấy bàn tiệc gồm những phần thịt nướng, xúc xích, trứng, bánh kếp, bánh mì, trái cây cùng nhiều loại bánh ngọt.

Khẩu phần này nhanh chóng được liên hệ với chế độ dinh dưỡng đặc biệt của tiền đạo người Na Uy. Truyền thông Anh từng cho biết Haaland có thể nạp khoảng 6.000 calo mỗi ngày nhằm đáp ứng cường độ vận động và duy trì thể trạng.

Trong bộ phim tài liệu Haaland: The Big Decision, phát hành vào thời điểm anh chuyển tới Man City năm 2022, Haaland tiết lộ nội tạng động vật, trong đó có tim và gan bò, xuất hiện trong thực đơn của mình. Tiền đạo sinh năm 2000 cho rằng nguồn gốc và chất lượng thực phẩm là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe.

Danh sách thực phẩm thường được Haaland sử dụng còn có thịt bò, cá, trứng, mật ong và sữa tươi. Anh từng gọi sữa là “thần dược”, đồng thời cho biết yêu thích các bữa sáng gồm trứng, bánh mì lên men tự nhiên và cà phê pha siro cây phong. Trong ngày tập luyện, Haaland ưu tiên những món như cá vược, măng tây và cơm chiên trứng.

Ngoài những hình ảnh bên bàn tiệc, Haaland còn đăng khoảnh khắc thư giãn trên biển khi đội chiếc mũ mang phong cách chiến binh Viking. Anh viết ngắn gọn: “26 năm. Thật tuyệt vời”.

Cầu thủ người Na Uy vừa trải qua kỳ World Cup ấn tượng.

Kỳ nghỉ ở Sardinia diễn ra sau khi Haaland hoàn thành nhiệm vụ tại World Cup 2026. Tiền đạo Man City đóng vai trò quan trọng trong đội hình Na Uy, góp phần đưa đội tuyển này tiến tới tứ kết trước khi dừng bước. Đây được xem là một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất của bóng đá Na Uy.

Haaland tranh thủ nghỉ ngơi khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 chỉ còn vài tuần nữa khởi tranh. Anh sẽ trở lại Man City trong giai đoạn đội bóng bước vào chu kỳ mới trên băng ghế huấn luyện.

Kể từ khi chuyển đến sân Etihad với mức phí được công bố khoảng 51 triệu bảng vào mùa hè 2022, Haaland nhanh chóng trở thành một trong những tiền đạo có hiệu suất cao hàng đầu châu Âu. Theo thống kê được truyền thông Anh công bố, chân sút 26 tuổi ghi 162 bàn sau 198 trận trên mọi đấu trường cho Man City.

Trong thời gian khoác áo đội bóng thành Manchester, Haaland giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League, hai FA Cup và một League Cup. Khả năng ghi bàn của tuyển thủ Na Uy tiếp tục được xem là yếu tố quan trọng trong kế hoạch cạnh tranh danh hiệu của Man City ở mùa giải mới.