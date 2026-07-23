Khởi tố vụ án nuôi nhốt trái phép 104 cá thể động vật hoang dã ở Tây Ninh

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án sau khi phát hiện một cơ sở nuôi nhốt trái phép 104 cá thể động vật hoang dã, không có giấy tờ hợp pháp.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cá thể rùa cựa châu Phi được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CTV

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03, Công an tỉnh Tây Ninh) cùng các lực lượng chức năng kiểm tra một điểm nuôi nhốt động vật tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.T.T.T. đang nuôi nhốt 104 cá thể động vật hoang dã nhưng không xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tang vật bị thu giữ gồm 92 cá thể rùa cựa châu Phi (Geochelone sulcata), 6 cá thể vẹt đỏ (Eos rubra) và 6 cá thể vẹt má xanh (Pyrrhura molinae). Toàn bộ số động vật này đều thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Thu giữ 104 cá thể động vật hoang dã tại cơ sở nuôi không phép, khởi tố vụ án. Ảnh: CTV

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận toàn bộ số động vật trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời, cơ sở nuôi nhốt cũng chưa được cấp mã số cơ sở gây nuôi theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ 104 cá thể động vật hoang dã và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh chăm sóc, quản lý trong thời gian hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân và các cơ sở gây nuôi chỉ được nuôi, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được cấp mã số cơ sở gây nuôi. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.