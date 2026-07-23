Công an Việt Nam sang Lào phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng

TPO - Lực lượng công an vừa triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm người Việt hoạt động lừa đảo qua mạng tại Lào. Các đối tượng này khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam.

Trước đó nhiều tháng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm gồm hàng chục người Việt Nam, trước đây hoạt động tại một quốc gia khác, mới dịch chuyển địa bàn sang Lào để tổ chức lừa đảo.

Từ những tài liệu, chứng cứ ban đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào rà soát, xác minh hoạt động của các nhóm công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Lào, từng bước làm rõ những mắt xích quan trọng trong đường dây.

Hà Văn Hiếu -Đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ tại Lào.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Hà Văn Hiếu, SN 2003, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, có nhiều dấu hiệu bất minh về tài chính, hành tung bí ẩn, nghi giữ vai trò cầm đầu. Nhóm này phần lớn là người Việt Nam, tập trung hoạt động tại xã Tonpheung, tỉnh Bokeo, Lào.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Ngày 17/7, Bộ Công an cử tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an tỉnh Lai Châu, do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, sang Lào phối hợp phá án.

Từ ngày 13 - 20/7, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã cử 3 tổ công tác với tổng số 20 cán bộ, gồm lãnh đạo cấp phòng, điều tra viên, cán bộ các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan sang Lào phối hợp đấu tranh chuyên án, truy bắt các đối tượng.

Sau quá trình trinh sát, xác minh và chuẩn bị phương án, trong hai ngày 19 và 20/7, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Bokeo đồng loạt triển khai lực lượng, đột kích địa điểm hoạt động của đường dây tại xã Tonpheung.

Lực lượng chức năng bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam; thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án

Kết quả phân loại ban đầu cho thấy trong số những người bị bắt giữ có nhiều đối tượng từng có tiền án, một đối tượng đang bị truy nã và 16 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai đã thuê nhà tại xã Tonpheung, lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để tổ chức lừa đảo qua mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm.

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 6/2026 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã lừa hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Tổng cục Cảnh sát, Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Bokeo mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.