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Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tri ân người có công với cách mạng

Luân Dũng - Như Ý

TPO - Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự hội nghị.

Ngày 23/7, nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự Hội nghị có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90-101 tuổi, 2 đại biểu lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa - những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 người có công giúp đỡ cách mạng.

Đại biểu lớn tuổi nhất tham dự hội nghị năm nay là ông Trần Phiên (102 tuổi), lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

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Các đại biểu dự Hội nghị.

Một điểm nhấn đặc biệt sâu sắc và mang đậm tính nhân văn của Hội nghị tri ân năm nay, là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.

Vượt lên khuôn khổ của một nghi thức tri ân thông thường, những kỷ vật nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần, mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đến nay, hơn 99% hộ người có công trên cả nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Luân Dũng - Như Ý
#Tri ân người có công với cách mạng #Mẹ Việt Nam Anh hùng #79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ #Hội nghị tri ân #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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