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Điện Biên:

Hai em nhỏ bị sét đánh tử vong

Thành Đạt

TPO - Thông tin từ UBND xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), khoảng 18h ngày 22/7, trên địa bàn xảy ra mưa dông kèm sét. Ba mẹ con ở bản Xi Ma bị sét đánh khi đang trên đường đi làm nương về.

Danh tính các nạn nhân gồm chị Giàng Thị Bia (SN 1990) cùng hai con gái là cháu V.T.N. (SN 2015) và cháu V.T.L. (SN 2021). Thời điểm xảy ra vụ việc, ba mẹ con chỉ còn cách nhà khoảng 100m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hai cháu nhỏ đã không qua khỏi. Chị Bia hiện đang được các y, bác sĩ theo dõi và điều trị.

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Lãnh đạo UBND xã Mường Nhé thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: UBND xã Mường Nhé.

Lãnh đạo UBND xã Mường Nhé cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo cơ sở y tế tập trung cứu chữa cho chị Bia.

Hiện nay, trên địa bàn xã Mường Nhé và nhiều khu vực lân cận vẫn xuất hiện mưa dông kèm sét. Chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, chủ động các biện pháp phòng tránh sét để đảm bảo an toàn.

Thành Đạt
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