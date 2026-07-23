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Xã hội

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Bộ Nội vụ nêu lý do cần tăng lương tối thiểu từ đầu năm 2027

Luân Dũng

TPO - Theo Bộ Nội vụ, với dự kiến CPI trong hai năm 2026 và 2027 tăng 4,5%/năm theo mục tiêu Quốc hội đề ra, mức lương tối thiểu hiện hành sẽ không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình.

Giá trị thực tế của mức lương tối thiểu bị suy giảm

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo và tờ trình về Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hiện nay mức lương tối thiểu theo tháng được chia làm 4 vùng, trong đó mức cao nhất là 5.310.000 đồng và thấp nhất là 3.700.000 đồng.

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Cần phải xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu cho người lao động.

Bộ Nội vụ cho biết, qua đánh giá, mức lương tối thiểu trên đã bảo đảm mức sống tối thiểu và có cải thiện hơn cho người lao động. Tuy nhiên đến nay, có một số vấn đề đặt ra cần phải xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Trong đó, các yếu tố về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, khả năng của doanh nghiệp tiếp tục duy trì sự ổn định. Mặt khác, giá trị thực tế của mức lương tối thiểu bị suy giảm dần theo thời gian do chỉ số giá tiêu dùng tăng.

“Với dự kiến CPI năm 2026 và 2027 được Quốc hội đặt mục tiêu mỗi năm tăng 4,5% thì mức lương tối thiểu nêu trên sẽ không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ đến hết năm 2027 (thấp hơn khoảng 4,1%)”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Vẫn theo Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu hiện nay được xác lập theo vùng và gắn với địa giới hành chính cấp xã. Tuy nhiên đến nay một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu đã không còn phù hợp do có sự thay đổi về địa giới hành chính, thị trường lao động, chính sách thu hút đầu tư...

Hội đồng tiền lương quốc gia cũng đã có báo cáo gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027.

“Từ thực tế trên cho thấy, việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu để áp dụng cho năm 2027 là rất cần thiết”, Bộ Nội vụ cho hay.

Mức tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng

Trên tinh thần đó, dự thảo Nghị định đã quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027 (trùng với phương án của Hội đồng tiền lương quốc gia).

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Dự kiến mức tăng lương tối thiểu từ 310.000 đồng - 390.000 đồng.

Dự thảo quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

“Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, Bộ Nội vụ lý giải.

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu giờ được quy định theo 4 vùng: vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Luân Dũng
#lương tối thiểu #người lao động #Bộ Nội vụ #lương vùng #tăng lương #CPI #mức sống tối thiểu #điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng

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