Kiều hối về TPHCM giảm mạnh

TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong quý II vừa qua đạt hơn 2 tỷ USD, tăng nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, kiều hối mới đạt hơn 4 tỷ USD, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày 22/7, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, trong quý II lượng kiều hối chuyển về TPHCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 1,4% so với quý I nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng trở lại so với quý liền kề, dù tốc độ phục hồi còn khiêm tốn.

Kiều hối về TPHCM 6 tháng đầu năm giảm gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo bà Liên, xét theo cơ cấu khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1,002 tỷ USD, chiếm 49,3% tổng lượng kiều hối và tăng 9,8% so với quý trước. Châu Mỹ đứng thứ hai với 672,6 triệu USD, chiếm 33,1%; tiếp đến là châu Đại Dương đạt 195,7 triệu USD, chiếm 9,6%; châu Âu đạt 154,1 triệu USD, chiếm 7,6%; còn châu Phi đạt 7,6 triệu USD, chiếm 0,4%. Như vậy, riêng châu Á và châu Mỹ chiếm hơn 82% tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong quý II năm nay.

So với quý I, kiều hối từ châu Á tăng 9,8%, trở thành động lực chính giúp tổng lượng kiều hối tăng trưởng dương. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu giảm 3,3%, châu Mỹ giảm 4,3% và châu Đại Dương giảm 12,1%. Riêng châu Phi tăng 15,3%, nhưng do quy mô nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng doanh số.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt 4,037 tỷ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 21% so với 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, châu Á và châu Mỹ tiếp tục là hai khu vực chuyển kiều hối chủ lực, chiếm hơn 81% tổng lượng kiều hối về TPHCM. Châu Á vẫn dẫn đầu với 1,916 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng doanh số; tiếp đến là châu Mỹ đạt 1,375 tỷ USD, chiếm 34,1%. Châu Đại Dương đạt 418,3 triệu USD, chiếm 10,4% và là khu vực có diễn biến ổn định nhất trong nửa đầu năm.

Bà Liên cho biết, diễn biến trên chịu tác động của nhiều yếu tố. Trên bình diện quốc tế, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, đồng USD duy trì ở mức cao và chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ - nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lượng kiều hối về TPHCM - áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cao, cùng những thay đổi về thị trường lao động và chính sách thuế đối với một số giao dịch chuyển tiền cũng tác động đến quy mô kiều hối chuyển về.

Ở trong nước, một số kênh đầu tư chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để thu hút dòng vốn kiều hối; lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 0% khiến một bộ phận kiều bào lựa chọn giữ tiền ở nước ngoài hoặc chuyển sang các tài sản đầu tư khác. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng được phân tán qua nhiều kênh thanh toán mới, làm doanh số kiều hối qua hệ thống ngân hàng giảm tương đối.

Theo dự báo của NHNN Chi nhánh Khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm 2026 có thể đạt khoảng 8,6-8,9 tỷ USD.

Mặc dù chưa trở lại mức của các năm trước, xu hướng phục hồi theo từng quý được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn trong nửa cuối năm, nhất là khi môi trường lãi suất quốc tế dần nới lỏng, tỷ giá ổn định và các chương trình thu hút kiều hối của hệ thống ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu quả.