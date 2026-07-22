Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kiều hối về TPHCM giảm mạnh

Uyên Phương

TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong quý II vừa qua đạt hơn 2 tỷ USD, tăng nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, kiều hối mới đạt hơn 4 tỷ USD, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày 22/7, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, trong quý II lượng kiều hối chuyển về TPHCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 1,4% so với quý I nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng trở lại so với quý liền kề, dù tốc độ phục hồi còn khiêm tốn.

3c0a045350d141bea629c2f6e2b1260b-3700.jpg
Kiều hối về TPHCM 6 tháng đầu năm giảm gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo bà Liên, xét theo cơ cấu khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1,002 tỷ USD, chiếm 49,3% tổng lượng kiều hối và tăng 9,8% so với quý trước. Châu Mỹ đứng thứ hai với 672,6 triệu USD, chiếm 33,1%; tiếp đến là châu Đại Dương đạt 195,7 triệu USD, chiếm 9,6%; châu Âu đạt 154,1 triệu USD, chiếm 7,6%; còn châu Phi đạt 7,6 triệu USD, chiếm 0,4%. Như vậy, riêng châu Á và châu Mỹ chiếm hơn 82% tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong quý II năm nay.

So với quý I, kiều hối từ châu Á tăng 9,8%, trở thành động lực chính giúp tổng lượng kiều hối tăng trưởng dương. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu giảm 3,3%, châu Mỹ giảm 4,3% và châu Đại Dương giảm 12,1%. Riêng châu Phi tăng 15,3%, nhưng do quy mô nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng doanh số.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt 4,037 tỷ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 21% so với 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, châu Á và châu Mỹ tiếp tục là hai khu vực chuyển kiều hối chủ lực, chiếm hơn 81% tổng lượng kiều hối về TPHCM. Châu Á vẫn dẫn đầu với 1,916 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng doanh số; tiếp đến là châu Mỹ đạt 1,375 tỷ USD, chiếm 34,1%. Châu Đại Dương đạt 418,3 triệu USD, chiếm 10,4% và là khu vực có diễn biến ổn định nhất trong nửa đầu năm.

Bà Liên cho biết, diễn biến trên chịu tác động của nhiều yếu tố. Trên bình diện quốc tế, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, đồng USD duy trì ở mức cao và chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ - nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lượng kiều hối về TPHCM - áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cao, cùng những thay đổi về thị trường lao động và chính sách thuế đối với một số giao dịch chuyển tiền cũng tác động đến quy mô kiều hối chuyển về.

Ở trong nước, một số kênh đầu tư chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để thu hút dòng vốn kiều hối; lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 0% khiến một bộ phận kiều bào lựa chọn giữ tiền ở nước ngoài hoặc chuyển sang các tài sản đầu tư khác. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng được phân tán qua nhiều kênh thanh toán mới, làm doanh số kiều hối qua hệ thống ngân hàng giảm tương đối.

Theo dự báo của NHNN Chi nhánh Khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm 2026 có thể đạt khoảng 8,6-8,9 tỷ USD.

Mặc dù chưa trở lại mức của các năm trước, xu hướng phục hồi theo từng quý được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn trong nửa cuối năm, nhất là khi môi trường lãi suất quốc tế dần nới lỏng, tỷ giá ổn định và các chương trình thu hút kiều hối của hệ thống ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu quả.

Uyên Phương
#kiều hối #TPHCM #USD #Hoa Kỳ #làm phát #thị trường lao động #ngân hàng #tiền gửi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe