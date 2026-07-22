Ngân hàng Số Vikki kiến tạo chuẩn mực mới trong thiết kế Ngành ngân hàng với giải thưởng Ngân hàng xuất sắc nhất Châu Á

Vikki Digital Bank được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", đồng thời nhận hai giải thưởng thiết kế “Không gian làm việc xuất sắc nhất Châu Á 2026”- Asia's Best Workplace Interior Design và Kiến trúc ý tưởng xuất sắc nhất Châu Á 2026- Asia's Best Conceptual Architecture Design, Ngân hàng Số Vikki thể hiện cam kết kiến tạo một môi trường làm việc xuất sắc cho đội ngũ nhân sự, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Con người là trung tâm, phát triển nguồn nhân lực.

Môi trường truyền cảm hứng cho mỗi nhân sự

Ngân hàng Số Vikki không chỉ đầu tư vào công nghệ hay sản phẩm mà còn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Đó là nền tảng để xây dựng một tổ chức đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Vikki Digital Bank được vinh danh giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026.

Ngân hàng chú trọng phát triển năng lực đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và văn hóa phục vụ khách hàng. Đồng thời, Vikki Digital Bank xây dựng môi trường làm việc cởi mở, đa dạng và trao quyền, nơi mỗi cá nhân được đào tạo trong nước và quốc tế, đổi mới và phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Những buổi đào tạo được tổ chức thường xuyên tại Ngân hàng Số Vikki.

Khi nhân viên được làm việc trong môi trường tích cực và truyền cảm hứng, họ sẽ có thêm động lực để mang đến những dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp đến khách hàng. Chính đội ngũ hạnh phúc và gắn kết là nền tảng tạo nên những trải nghiệm thấu hiểu, lắng nghe, phục vụ khách hàng chu đáo tại mọi điểm chạm.

Chạm vào Tương lai – Chuyến bay truyền cảm hứng mang tinh thần đổi mới của Vikki Digital Bank ra quốc tế.

Không gian kiến tạo môi trường làm việc hiệu quả

Sở giao dịch Vikki Digital Bank đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub.

Bước vào Vikki Digital Bank, điều dễ nhận thấy là một không gian làm việc mở, hiện đại và linh hoạt. Thiết kế loại bỏ những rào cản của mô hình văn phòng truyền thống, tạo điều kiện để các nhóm làm việc kết nối, trao đổi và phối hợp hiệu quả hơn.

Mỗi khu vực đều được thiết kế để khuyến khích sự cộng tác, từ bàn làm việc linh hoạt, phòng họp, phone booth, khu thảo luận riêng tư đến khu livestream và pantry hiện đại. Thiên nhiên cũng được đưa vào không gian làm việc thông qua hệ thống cây xanh, ánh sáng tự nhiên cùng những màu thương hiệu, tạo nên một môi trường vừa giàu cảm hứng, vừa cân bằng giữa hiệu suất và trải nghiệm của nhân sự.

Khu vực livestream bên trong Vikki Digital Bank.

Không gian hiện đại, linh hoạt và giàu cảm hứng không chỉ nuôi dưỡng những ý tưởng mới mà còn khơi mở tinh thần sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới trong toàn tổ chức.

Thiết kế dõi theo từng trải nghiệm khách hàng

Không chỉ tạo nên môi trường làm việc hiện đại cho đội ngũ nhân sự, kiến trúc của Vikki Digital Bank còn được thiết kế để mang đến một hành trình trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

“Điểm hẹn Tài chính – Cafe in Bank” kết hợp không gian giao dịch và café kết nối.

Ngay từ khi bước vào điểm giao dịch, khách hàng được chào đón tại Vikkafe – không gian cà phê mang cảm hứng từ sự giao thoa giữa nét đẹp Á Đông và phong cách sống hiện đại. Những bộ bàn ghế mây tre thủ công, giàn hoa giấy cùng hương cà phê dịu nhẹ tạo nên cảm giác gần gũi, thư thái và khác biệt.

Điểm giao dịch Vikki Digital Bank được vinh danh là "Kiến trúc Ý tưởng Xuất sắc nhất Châu Á 2026".

Tiếp nối hành trình là mô hình giao dịch "Một cửa – Một chạm" cùng hệ thống ATM/CDM hoạt động 24/7, giúp khách hàng thực hiện các nhu cầu tài chính nhanh chóng, thuận tiện và xuyên suốt. Mỗi điểm chạm đều được thiết kế nhằm giảm thiểu thời gian chờ, tối ưu trải nghiệm và mang đến cảm giác thân thiện trong từng lần giao dịch.

Đầu tư vào con người là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Việc được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026", là sự ghi nhận cho hành trình kiến tạo một môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo và lấy con người làm trọng tâm của Vikki Digital Bank.

Nhân viên hạnh phúc, khách hàng hài lòng.

Quan trọng hơn, những thành tựu này là minh chứng cho niềm tin rằng khi đội ngũ nhân sự được phát triển trong một môi trường tốt nhất, họ sẽ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng. Đó cũng là nền tảng để Vikki Digital Bank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của một ngân hàng số theo tiêu chuẩn quốc tế, không ngừng kiến tạo những giá trị khác biệt và cùng khách hàng mở ra một tương lai tươi sáng hơn.