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Kinh tế

Hòa Phát mở rộng danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, đầu tư sản xuất phụ kiện ray

P.V

Quý 3/2026, Hòa Phát đầu tư sản xuất phụ kiện ray đường sắt, đồng thời mở rộng năng lực nhà máy chế tạo thiết bị, sản phẩm cơ khí chính xác nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Dự kiến, quý 3/2027, nhà máy sẽ ra sản phẩm phụ kiện ray phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Ngày 21/07/2026, Công ty TNHH Chế tạo thiết bị Hòa Phát Dung Quất (thuộc Thép Hòa Phát Dung Quất) tổ chức hội thảo giới thiệu năng lực gia công, chế tạo thiết bị, cơ khí chính xác và các sản phẩm đúc. Chương trình được tổ chức với mục tiêu giới thiệu năng lực sản xuất, quy trình triển khai đơn hàng và định hướng hợp tác giữa Công ty và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn thời gian tới.

Hội thảo có sự tham dự của Ban Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất; Ban Giám đốc Công ty Chế tạo thiết bị Hòa Phát Dung Quất; Ban Giám đốc và trưởng phó phòng Vật tư các Công ty thành viên cùng đối tác, khách hàng.

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Ông Mai Văn Hà - Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Văn Hà – Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ: “Công ty TNHH Chế tạo thiết bị Hòa Phát Dung Quất được thành lập từ tháng 8/2025 với mục tiêu tăng cường đầu tư, sản xuất chuyên môn hóa các thiết bị phụ trợ phục vụ cho các dự án của Tập đoàn cũng như mở rộng thị trường trong nước, quốc tế”.

Ông Nguyễn Quang Hồng - Giám đốc Công ty Chế tạo thiết bị Hòa Phát Dung Quất cho biết 5 lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: Chế tạo chi tiết, cụm chi tiết cơ khí chính xác và kết cấu thép; Thiết kế, chế tạo đồ giá; Phục hồi con lăn, bánh xe, trục; Dây chuyền đúc các loại, đặc biệt là các dòng sản phẩm đúc tinh xảo như phụ kiện van, phụ kiện ô tô; Chế tạo sản phẩm phụ kiện ray đường sắt.

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Công nhân vận hành máy Doosan Puma L800 II - dòng máy tiện CNC các chi tiết cỡ lớn tải trọng lên đến 8 tấn

Với dây chuyền máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến và đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, Công ty có khả năng gia công chính xác, đảm bảo đúng tiến độ cam kết và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế như: DERKA, ABS, BV, DNV.

Nhà máy Chế tạo thiết bị Hòa Phát Dung Quất có 03 xưởng sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng công suất thiết kế gần 24.000 tấn sản phẩm/năm, bao gồm: Gia công kết cấu thép 6.000 tấn/năm, gia công các chi tiết cơ khí chính xác 1.440 tấn/năm, đúc các chi tiết 16.500 tấn/năm.

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Xưởng gia công cơ khí chính xác và thép kết cấu có công suất thiết kế đạt 7.440 tấn sản phẩm mỗi năm, được xây dựng trên diện tích 200.000 m2

Trong đó, xưởng gia công cơ khí chính xác và thép kết cấu được đặt tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) trên diện tích 200.000 m2, công suất thiết kế đạt 7.440 tấn/năm. Một số sản phẩm cơ khí chính xác tiêu biểu của Công ty bao gồm: Con lăn dẫn hướng, má dẫn, máng dẫn, tấm lót dẫn hướng, bánh răng, bạc lót, trục vít - bánh vít, mặt bích, bu-lông, vòng định tâm sen, thanh ren,... Các sản phẩm kết cấu thép tiêu biểu như: Tấm đế giá cán, khung chắn nước dây chuyền cán tấm, cấu kiện chôn ngầm,...

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Công nhân vận hành máy hàn hồ quang chìm, dùng để phục hồi con lăn, bánh xe, trục,...

Chia sẻ tại Hội thảo, anh Nguyễn Tấn Hoàng - đại diện Bộ phận Kỹ thuật cho biết Công ty đã cung cấp dải sản phẩm đa dạng cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn. Đối với dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Công ty đã cung cấp 7.500 tấn sản phẩm cấu kiện chôn ngầm, bản mã, hộc chờ, ống chờ, bu-lông, giá đỡ, sàn thao tác, lan can cầu thang. Trong lĩnh vực phục hồi, Công ty đã phục hồi con lăn lò nung của nhà máy thép cuộn cán nóng HRC 1. Đây là loại con lăn làm việc trong nhiệt độ khắc nghiệt lên đến 1.200 độ C, đòi hỏi vật liệu hợp kim chịu nhiệt đặc biệt, điển hình là thép đúc hợp kim cao.

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Xưởng đúc phụ kiện cơ khí có diện tích hơn 36.000 m2 với công suất thiết kế 16.500 tấn sản phẩm mỗi năm

Xưởng đúc phụ kiện cơ khí tọa lạc tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng (TP. Hồ Chí Minh) với diện tích hơn 36.000 m2 và công suất thiết kế 16.500 tấn sản phẩm mỗi năm.

Bên cạnh sản phẩm gù container, thanh ghi xe thiêu kết, Công ty định hướng sản xuất dải sản phẩm chiến lược như phụ kiện van công nghiệp (thân van, nắp van, trục van,...), phụ kiện ô tô (đĩa phanh, tăng-bua, bánh đà, khớp nối trục,...).

Đặc biệt, Công ty cung cấp trọn bộ sản phẩm về ghi, phụ kiện liên kết ray và các chi tiết riêng lẻ như: Tấm đế ray, bu-lông nối ray, kẹp lò xo đường ray, tấm giảm chấn và một số phụ kiện khác.

Việc cung cấp ghi và phụ kiện liên kết ray khẳng định năng lực sản xuất của Tập đoàn trong ngành đường sắt hiện đại. Hòa Phát không chỉ sản xuất ray đường sắt, mà còn sản xuất và cung cấp được tất cả các phụ kiện đường ray nhằm đồng bộ hóa các sản phẩm, tối ưu hóa độ tương thích của các bộ phận cấu thành lên hệ thống đường ray.

Hòa Phát hiện là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, trong đó thép là lĩnh vực cốt lõi. Năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn đạt 16 triệu tấn/năm, Top 1 Đông Nam Á, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tập đoàn định hướng mở rộng sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đường sắt, ô tô, đóng tàu, dầu khí, năng lượng,...

P.V
#Mở rộng dây chuyền sản xuất phụ kiện ray đường sắt #Đầu tư nhà máy cơ khí chính xác và đúc #Năng lực gia công và tiêu chuẩn quốc tế #Phát triển thị trường trong nước và quốc tế #Tăng cường năng lực sản xuất thép chất lượng cao

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