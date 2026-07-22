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Sắp kiểm tra thị trường đá quý, kim cương

Dương Hưng

TPO - Bộ Công Thương đang xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, đá quý và kim cương trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện nhiều diễn biến bất thường.

Những ngày gần đây, thị trường vàng, đá quý và kim cương liên tục có nhiều biến động. Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương, đá quý tại TPHCM cùng một số địa phương đang đồng loạt tạm ngừng hoạt động hoặc kinh doanh cầm chừng.

Nhiều doanh nghiệp lý giải do lượng khách mang kim cương đến bán lại tăng đột biến, trong khi sức mua giảm mạnh nên gây áp lực lớn về thanh khoản.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, đá quý và kim cương theo chỉ đạo của Chính phủ đang hoàn thiện.

Theo vị đại diện, đây là chương trình phối hợp liên ngành với sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan liên quan. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra những nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.

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Các cửa hàng kinh doanh kim cương tại TPHCM đang đồng loạt đóng cửa.

"Các nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa, hoạt động thương mại điện tử và việc chấp hành các quy định trong kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường", đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay.

Đối với hiện tượng nhiều cửa hàng vàng, đá quý tạm đóng cửa thời gian qua, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng việc cấp phép và quản lý hoạt động kinh doanh vàng thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.

Đơn vị nào cấp phép thì đơn vị đó có thẩm quyền quản lý, xem xét việc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động. Nếu cơ sở kinh doanh đóng cửa thì phải báo cáo cơ quan cấp phép, nêu rõ lý do và thực hiện đúng quy định.

Còn với các cửa hàng chỉ kinh doanh kim cương và đá quý, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, hiện cơ quan quản lý thị trường chưa có thống kê đầy đủ số lượng cơ sở trên cả nước do đây không phải lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như vàng. Song theo vị này thực tế, phần lớn kim cương và đá quý thường được kinh doanh cùng với vàng trang sức, còn các cửa hàng chỉ kinh doanh riêng đá quý, kim cương không nhiều.

“Khi triển khai kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện. Kế hoạch kiểm tra đang được hoàn thiện và dự kiến sớm triển khai trong những ngày tới”, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nói và cho biết, sau khi kế hoạch được ban hành và các đoàn kiểm tra triển khai trên thực tế, Cục sẽ tiếp tục thông tin về kết quả kiểm tra để người dân và doanh nghiệp nắm bắt.

Dương Hưng
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