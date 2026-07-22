Hoa phượng đỏ thắp sáng vùng cao Xuân Lương

Những công trình thanh niên, những phần quà sẻ chia và hàng trăm màu áo xanh đã làm nên một mùa hè ý nghĩa tại xã vùng cao Xuân Lương (Bắc Ninh) trong Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ" năm 2026.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức phát động Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ" năm 2026 tại Trường THCS Đồng Tiến, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích của đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ và đoàn viên, thanh niên khối trường học; đồng thời tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Điểm đến của chiến dịch là xã Xuân Lương - địa phương vừa được thành lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở sáp nhập ba xã Xuân Lương, Canh Nậu và Đồng Tiến. Với diện tích khoảng 100 km², hơn 19.000 dân sinh sống tại 15 bản, đây là xã vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực III, còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội.

Trao tặng điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Thế nhưng, chính những khó khăn ấy lại trở thành nơi để màu áo xanh tình nguyện tỏa sáng. Trong không khí sôi nổi của chiến dịch, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng tuổi trẻ địa phương đã mang sức trẻ đến với từng con đường, từng ngôi trường và từng gia đình.

Điều khiến người dân Xuân Lương xúc động không chỉ là sự hiện diện của các bạn trẻ, mà còn là những công trình thiết thực được trao tặng ngay giữa vùng cao.

Hàng trăm triệu đồng đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ dành cho địa phương thông qua nhiều công trình ý nghĩa như "Thắp sáng đường quê", "Khu vui chơi cho em", giếng nước "Mạch nguồn chia sẻ", "Góc đọc ước mơ"; cùng hoạt động sơn sửa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ xã.

Bên cạnh đó, 40 suất quà đã được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó, góp phần tiếp thêm động lực để người dân và các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống.

Trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê".

Nếu những công trình thanh niên mang lại giá trị lâu dài thì chuỗi hoạt động tình nguyện trong suốt ba ngày chiến dịch lại gieo thêm nhiều cảm xúc đẹp.

Từ sáng sớm, các bạn trẻ đã cùng đoàn viên địa phương dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cảnh quan, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Những bữa cơm tri ân được chuẩn bị chu đáo để gửi tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Không chỉ vậy, các đội hình còn tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước, dạy tiếng Anh miễn phí, hướng dẫn kỹ năng sống, sinh hoạt hè, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho thiếu nhi, thanh thiếu niên địa phương.

Ở mỗi hoạt động, khoảng cách giữa sinh viên thành phố và người dân vùng cao dường như được xóa nhòa. Những tiếng cười, những cái nắm tay và sự sẻ chia chân thành đã tạo nên một mùa hè đáng nhớ cho cả người cho đi lẫn người đón nhận.

Tặng quà người dân xã Xuân Lương.

Những công trình, phần việc và tình cảm của các đoàn viên, sinh viên tình nguyện không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn tiếp thêm động lực để địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Điều đáng quý hơn cả là sự gắn bó giữa tuổi trẻ với cộng đồng. Trong những ngày ở Xuân Lương, các sinh viên tình nguyện đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, cùng đoàn viên địa phương hoàn thành nhiều phần việc ý nghĩa.

Với người dân vùng cao Xuân Lương, "Hoa phượng đỏ" năm 2026 không chỉ là một chiến dịch tình nguyện, mà còn là ngọn lửa ấm áp thắp lên niềm tin về sự đồng hành của tuổi trẻ trên hành trình xây dựng những miền quê ngày càng đổi mới.

Điểm nhấn của Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" là hàng loạt công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, hướng đến chăm lo đời sống người dân vùng cao. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị vận động nguồn lực triển khai sơn sửa, cải tạo 5 căn nhà cho các gia đình chính sách và chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Lương, với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" trị giá 60 triệu đồng, góp phần thắp sáng những tuyến đường nông thôn, bảo đảm an toàn cho người dân khi đi lại vào ban đêm.

Hai công trình giếng nước "Mạch nguồn chia sẻ" và "Điểm vui chơi cho em" tại bản Trại Mới, mỗi công trình trị giá 20 triệu đồng, cũng được trao tặng, mang đến nguồn nước sạch và không gian vui chơi an toàn cho trẻ em vùng cao.