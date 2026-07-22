Giá vàng hôm nay (22/7): Sản phẩm của PNJ gây chú ý

TPO - Sáng nay, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mốc 147 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn của nhiều doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, vàng nhẫn PNJ có mức chênh lệch mua - bán lên tới 5 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên mốc 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá cũng tăng tương ứng. Vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch ở mức 142,7-146,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC niêm yết 142,5-146 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch cũng là 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn PNJ có mức chênh lệch mua - bán lên tới 5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ được niêm yết ở mức 140,8-145,8 triệu đồng/lượng. Dù giá bán thấp hơn một số thương hiệu khác, khoảng cách giữa giá mua và bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên 4.120 USD/ounce, tăng 108 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.260 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.111 - 26.520 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.350 - 26.380 đồng/USD (mua - bán).