Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm trên địa bàn Phú Thọ

Sáng 17/7, tại Phú Thọ, Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chỉ đạo đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện 110kV trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 288 và triển khai Dự án Trạm cắt 500kV Hoà Bình 2.

Nhu cầu điện tăng nhanh

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tỉnh Phú Thọ hiện được cấp điện chính từ 3 trạm biến áp 500kV có tổng dung lượng 4.950MVA, gồm các trạm Hòa Bình, Việt Trì và Vĩnh Yên; cùng 8 trạm biến áp 220kV có tổng dung lượng 3.125MVA. Ngoài ra, địa phương này còn được hỗ trợ qua các đường dây 110kV liên kết với Sơn La, Lào Cai, Ninh Bình và Hà Nội. Các máy biến áp 220kV đang được khai thác ở mức cao, với tỷ lệ công suất cực đại trên công suất đặt khoảng 77%, trong khi nguồn công suất dự phòng cho phát triển phụ tải còn thấp.

Đối với lưới điện 110kV, đến tháng 6/2026, EVNNPC và Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý 72 đường dây với tổng chiều dài hơn 991km; 47 trạm biến áp, 90 máy biến áp có tổng dung lượng 4.120,5MVA. Trong cao điểm tháng 5 và tháng 6/2026, toàn tỉnh còn 28 máy biến áp 110kV mang tải từ 80 - 100%.

Giai đoạn 2021 - 2025, điện thương phẩm trên địa bàn tăng bình quân 8,56%/năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, điện thương phẩm đạt 5.919,77 triệu kWh, tăng 15,51% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thành phần công nghiệp - xây dựng chiếm 62,28%, tăng 15,71%; quản lý tiêu dùng chiếm 30,64%, tăng 13,59%.

Công suất sử dụng điện lớn nhất của tỉnh trong năm 2026 đã đạt 2.299MW vào 22 giờ 30 phút ngày 25/5, tăng 11,4% so với mức cực đại năm 2025. Nếu tính cả phần công suất khách hàng thực hiện dịch chuyển phụ tải trong các ngày 25 và 26/5, công suất toàn tỉnh đạt 2.360,5MW.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ báo cáo tại hội nghị.

EVN dự báo trong các đợt nắng nóng gay gắt tháng 7 và tháng 8/2026, công suất cực đại có thể đạt khoảng 2.400MW hoặc cao hơn. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai đầu tư 17 dự án lưới điện 500kV và 220kV trên địa bàn. Trong đó, 3 dự án đã hoặc dự kiến đóng điện trong năm 2026; 6 dự án dự kiến hoàn thành năm 2027 và 8 dự án dự kiến hoàn thành trong các năm 2028 - 2029. Một số dự án dự kiến đóng điện trong giai đoạn 2026 - 2027 đang gặp khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ nếu không được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời.

Còn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến triển khai 54 dự án lưới điện 110kV, với tổng mức đầu tư 3.425 tỷ đồng, bổ sung 2.237MVA công suất trạm biến áp và khoảng 226km đường dây. Danh mục gồm 23 dự án xây dựng trạm biến áp mới, 25 dự án lắp máy biến áp thứ hai hoặc nâng công suất và 6 dự án đường dây, cải tạo nâng khả năng truyền tải.

Thực hiện Thông báo số 288/TB-UBND ngày 8/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng 8 dự án lưới điện 110kV, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã tập trung xử lý các vị trí còn vướng mắc. Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, 11/22 xã, phường có dự án đi qua đã hoàn thành phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Hai dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Cẩm Khê 2, Phù Ninh 2 đã hoàn thành đóng điện. Sáu dự án còn lại chậm từ 1-3 tháng so với các mốc tại Thông báo số 288. Nguyên nhân chủ yếu là chưa phê duyệt được phương án bồi thường, chưa thống nhất chính sách hỗ trợ đối với đất và tài sản không đủ điều kiện, hồ sơ đất đai còn sai khác và một số hộ dân đề nghị bồi thường ngoài quy định.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các công trình điện.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương, nhu cầu điện của Phú Thọ đang tăng nhanh cùng với quá trình phát triển công nghiệp. Bên cạnh việc tháo gỡ các dự án đang triển khai, tỉnh và ngành điện cần chủ động chuẩn bị hạ tầng cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm hệ thống điện đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo EVN đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch và giải phóng mặt bằng; phối hợp rà soát, bổ sung các công trình cần thiết vào quy hoạch. Đối với các dự án nâng công suất hoặc lắp đặt bổ sung máy biến áp tại các trạm hiện hữu, cần có phương án xử lý linh hoạt, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư để kịp thời đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) cũng cho biết, nhu cầu điện trên địa bàn đang tăng cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp và khu vực tập trung nhiều dự án sản xuất. Nếu các công trình 110kV không hoàn thành đúng tiến độ, hệ thống điện sẽ chịu áp lực lớn trong giai đoạn cuối năm 2026 và từ năm 2027. Công ty đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các địa phương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các công trình.

Không điều chỉnh, không gia hạn tiến độ các dự án trọng điểm

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, năm 2026, Chính phủ giao tỉnh Phú Thọ phấn đấu tăng trưởng 11%. Để đạt mục tiêu này, nhu cầu điện có thể phải tăng khoảng 14-15%, đặt ra áp lực lớn đối với hạ tầng năng lượng của tỉnh.

Bà Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Trung

Theo bà Nga, Phú Thọ đang phát triển mạnh về công nghiệp và thu hút nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điện và nguồn nhân lực là hai yếu tố được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Vì vậy, bảo đảm điện không chỉ phục vụ sản xuất, đời sống mà còn có ý nghĩa quyết định đối với thu hút đầu tư và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Khẳng định điện là một trong những yếu tố then chốt để Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, bà Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị ngành điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới cách làm, tập trung xử lý dứt điểm từng vướng mắc, bảo đảm các công trình điện được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả thực hiện phải gắn với trách nhiệm cá nhân; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt và xem xét trách nhiệm đối với đơn vị chậm trễ.