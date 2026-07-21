EVN vận hành ứng dụng dùng chung cho toàn bộ khách hàng dùng điện

Với tinh thần “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực sẽ đưa vào thử nghiệm ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN từ ngày 15/6/2026.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong thời gian qua, các Tổng Công ty Điện lực thuộc EVN đều đã có ứng dụng riêng trên các nền tảng hệ điều hành IOS và Android để phục vụ, chăm sóc khách hàng do đơn vị mình cung cấp dịch vụ điện.

Với tinh thần “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực sẽ đưa vào thử nghiệm ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN từ ngày 15/6/2026.

Ảnh logo nhận diện ứng dụng EVN CSKH trên các hệ điều hành IOS và Android

Theo đó, các khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với ứng dụng “EVN CSKH” mới.

Theo lãnh đạo EVN, ứng dụng EVN CSKH hỗ trợ khách hàng của EVN trên toàn quốc giúp khách hàng theo dõi, tra cứu và quản lý dễ dàng các dịch vụ điện đồng thời mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng sử dụng dịch vụ điện của EVN, thông qua nhiều tính năng chính như: Cho phép khách hàng có thể liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện với tất cả các Công ty Điện lực của EVN trên toàn quốc; Tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện.

Ứng dụng cũng cung cấp các tiện ích như xem hóa đơn, theo dõi chỉ số công tơ, thanh toán tiền điện và nhận thông báo chủ động. Cụ thể, ứng dụng cũng cho phép đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh) hoặc theo tỷ lệ tăng (%). Các khách hàng sử dụng điện cũng có thể thanh toán hóa đơn tiền điện, của các mã hợp đồng điện liên kết hoặc thanh toán hộ tất cả các hóa đơn tiền điện do các Công ty Điện lực thuộc EVN phát hành; tra cứu lịch sử thanh toán.

Mã QRCode để tải và cài đặt ứng dụng EVN CSKH

Không chỉ cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến, EVN CSKH còn tích hợp nhiều tiện ích phục vụ khách hàng như tra cứu giá bán điện, lịch ngừng hoặc giảm cung cấp điện, các hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả dành cho hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở; đồng thời cập nhật các thông báo quan trọng, khuyến nghị về sử dụng điện cũng như cảnh báo các hình thức lừa đảo trực tuyến, thông tin giả mạo liên quan đến ngành điện.

Ngoài ra ứng dụng còn là công cụ để người dùng có thể gửi yêu cầu, phản ánh và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên điện thoại giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, minh bạch và hiện đại hóa dịch vụ điện của EVN. Cụ thể, khách hàng cũng có thể báo sự cố điện, gửi ý kiến phản hồi cũng như tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở; cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý…, cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo...).

Nhiều tính năng mới được cập nhật trên ứng dụng EVN CSKH (File Dichvu.jpg)

Điểm đáng chú ý của ứng dụng là việc đăng nhập sử dụng ứng dụng được thực hiện dễ dàng bằng số điện thoại di động cá nhân (được xác thực bằng mật khẩu dùng một lần (One-Time Password – OTP). Sau khi đăng nhập lần đầu, khách hàng có thể cài đặt tùy biến, dùng nhận diện khuôn mặt (face ID) hoặc vân tay để đăng nhập tự động lần tiếp theo.

“Trong giai đoạn tới, ứng dụng EVN CSKH sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, tiến tới cho phép đăng nhập bằng VNeID và bổ sung thêm các tính năng, dịch vụ mở rộng để nâng cao hơn nữa sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện”, EVN cho biết. EVN cũng khẳng định cam kết sẽ không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng các dịch vụ điện theo đúng phương châm “lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”.