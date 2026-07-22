Những cửa hàng kim cương hiếm hoi còn mở cửa ở TPHCM

Trong bối cảnh hàng loạt cửa hàng đóng cửa, những địa điểm hiếm hoi còn duy trì hoạt động khẳng định vẫn nhận thu đổi kim cương thanh toán ngay, nhưng phải là hàng do họ bán ra.
Loạt cửa hàng kim cương như Quế Jewelry, Chín Tâm, Danh Hiển, Thiên Nhiên Ngọc quanh khu vực chợ Bến Thành lũ lượt đóng cửa, với lý do sửa chữa cửa hàng hoặc chỉ thông báo thời gian tạm nghỉ.
Trước đó, sau khi 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, các cửa hàng thuộc những hệ thống này đã đồng loạt ngừng hoạt động, đóng cửa cho đến nay. Loạt cửa hàng Kim Dung, Kim Khiết, Kim Châu gần đó cũng "im hơi lặng tiếng". Biến cố liên tiếp trên thị trường đang dần kéo giảm niềm tin của người tiêu dùng trong nước vào một trong những mặt hàng xa xỉ nhất.