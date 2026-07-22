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Kinh tế

Những cửa hàng kim cương hiếm hoi còn mở cửa ở TPHCM

Trong bối cảnh hàng loạt cửa hàng đóng cửa, những địa điểm hiếm hoi còn duy trì hoạt động khẳng định vẫn nhận thu đổi kim cương thanh toán ngay, nhưng phải là hàng do họ bán ra.

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Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 21/7, trong khi nhiều cửa hàng kim cương tại khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành), chợ An Đông (phường An Đông) và trên các tuyến đường An Dương Vương, Trần Hưng Đạo... lần lượt đóng cửa, số ít cửa hàng vẫn duy trì hoạt động, cam kết sản phẩm thật và đảm bảo chính sách thu mua cho khách hàng. Tuy nhiên, một số cửa hàng hiện không nhận mua lại những sản phẩm không do chính mình bán ra.
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Giữa biến động của thị trường kim cương, cửa hàng Quyên Diamond trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) khẳng định tiếp tục kinh doanh, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng. Hiện, đơn vị cho biết không nhận thu mua các sản phẩm thương hiệu khác, nhằm dành nguồn quỹ dự phòng để mua lại sản phẩm mà khách mua tại cửa hàng. "Nếu kiểm tra đúng là sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu mua lại ngay và thanh toán liền", cửa hàng nói.
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Một cửa hàng kim cương trên đường Hùng Vương (phường Chợ Quán) cho biết không nhận thu mua sản phẩm của thương hiệu khác, chỉ thu đổi kim cương khi khách hàng có nhu cầu nâng cấp sản phẩm mua từ chính cửa hàng này.
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Đường An Dương Vương vốn là nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương. Theo ghi nhận, đây là một trong số tiệm kim cương hiếm hoi còn mở cửa giữa giai đoạn "khủng hoảng" nghiêm trọng, khi hàng loạt thương hiệu lớn tuyên bố mất thanh khoản, dừng kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng nổi tiếng trong giới bị khởi tố, bắt tạm giam.
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Cao Hùng Diamond (35 Trần Phú, phường Chợ Quán) là một trong những doanh nghiệp tuyên bố mất thanh khoản, phải tạm ngưng hoạt động thu đổi trong 2 tuần để ổn định hệ thống. Sau những biến động, nhiều khách hàng bán lại kim cương đã yêu cầu thương hiệu này thanh toán ngay, khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải. "Điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết", đại diện cửa hàng cho biết.
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Tương tự, Cashion cũng thông báo tạm dừng kinh doanh trong 2 tháng để tái cấu trúc từ ngày 19/7. Doanh nghiệp cho hay đang chịu sức ép từ biến động thị trường, dẫn đến không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.
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Loạt cửa hàng kim cương như Quế Jewelry, Chín Tâm, Danh Hiển, Thiên Nhiên Ngọc quanh khu vực chợ Bến Thành lũ lượt đóng cửa, với lý do sửa chữa cửa hàng hoặc chỉ thông báo thời gian tạm nghỉ.
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Gần đó, tiệm Hoàng Thứ Jewelry dán bảng thông báo "xin tạm nghỉ hôm nay". Trên các hội nhóm mua bán kim cương, khách hàng chia sẻ đơn vị này nhiều lần lỡ hẹn khi được yêu cầu thanh toán ngay.
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Trước đó, sau khi 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, các cửa hàng thuộc những hệ thống này đã đồng loạt ngừng hoạt động, đóng cửa cho đến nay. Loạt cửa hàng Kim Dung, Kim Khiết, Kim Châu gần đó cũng "im hơi lặng tiếng". Biến cố liên tiếp trên thị trường đang dần kéo giảm niềm tin của người tiêu dùng trong nước vào một trong những mặt hàng xa xỉ nhất.
Znews
#cửa hàng kim cương #tiệm kim cương #tiệm kim hoàn

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