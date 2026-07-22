Những cửa hàng kim cương hiếm hoi còn mở cửa ở TPHCM

Trong bối cảnh hàng loạt cửa hàng đóng cửa, những địa điểm hiếm hoi còn duy trì hoạt động khẳng định vẫn nhận thu đổi kim cương thanh toán ngay, nhưng phải là hàng do họ bán ra.