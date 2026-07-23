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Vàng SJC 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (23/7), giá vàng miếng SJC giảm mạnh xuống còn 142 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới tăng mạnh. Theo đó, vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với thế giới còn hơn 11 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Đáng ngạc nhiên, chênh lệch mua vào - bán ra được doanh nghiệp nới rộng lên 6 triệu đồng/lượng, mức kỷ lục từ trước đến nay gây rủi ro lớn cho người mua vàng.

Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty PNJ… cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mức 142 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng SJC về mốc 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137-141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn PNJ 136-141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 135-141 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.114 USD/ounce, tăng 42 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 131 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn thế giới hơn 11 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường chú ý đến thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương. Ngày 22/7, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Phạm Thị Hồng Duyên - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC, trong vụ việc liên quan đến 3.400 viên kim cương nhập lậu.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.272 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.120 - 26.500 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.350 - 26.380 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
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