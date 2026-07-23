Giá vàng thế giới lập đỉnh, áp lực xăng dầu gia tăng

TPO - Giá vàng thế giới bật tăng mạnh lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng vào chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, giá dầu tiếp tục leo thang, chạm đỉnh hơn 6 tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 23/7 (giờ Việt Nam), thị trường kim loại quý ghi nhận phiên tăng giá ấn tượng khi vàng giao ngay tăng 1,7%, lên 4.145,24 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm 4.165,87 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 7/7.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng kết phiên tăng 1,9%, lên 4.151,90 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lực mua theo tín hiệu kỹ thuật và hoạt động bắt đáy sau các phiên điều chỉnh cũng góp phần thúc đẩy giá vàng đi lên.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh lên mức cao nhất trong hai tuần. Ảnh: Reuters.

Ông Lukman Otunuga - chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao của FXTM - nhận định, giá vàng đã bứt phá mạnh vượt mốc 4.140 USD/ounce nhờ đồng bạc xanh suy yếu cùng lực mua bắt đáy. Tuy nhiên, ông cho rằng triển vọng tăng của vàng vẫn có thể bị hạn chế nếu giá dầu tiếp tục leo thang, làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến Fed duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian dài hơn.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 2% lên 59,98 USD/ounce; bạch kim tăng 0,7% lên 1.640,63 USD/ounce; và palladium tăng 1,4% lên 1.299,47 USD/ounce.

Trong khi vàng hưởng lợi từ đồng USD suy yếu, thị trường năng lượng lại nóng lên bởi những diễn biến mới tại Trung Đông.

Giá dầu tiếp tục leo thang, chạm đỉnh hơn 6 tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng. Ảnh: Reuters.

Giá dầu Brent tăng 2%, lên 96 USD/thùng - mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 và là đỉnh hơn 6 tuần. Trước đó, dầu Brent đã tăng hơn 3 USD trong phiên liền trước và đóng cửa ở mức 94,07 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,7%, lên 88,27 USD/thùng, nối tiếp mức tăng gần 3% của phiên trước.

Động lực chính thúc đẩy giá dầu đến từ việc Mỹ tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu hoạt động trên Biển Đỏ. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 2 triệu thùng trong tuần qua, trái ngược với dự báo giảm khoảng 1,1 triệu thùng của các nhà phân tích do Reuters khảo sát. Nguyên nhân được cho là hoạt động lọc dầu chậm lại, xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng.