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Giáo dục

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Làm rõ vụ bé trai gần 3 tuổi hôn mê sau buổi học ở cơ sở can thiệp

Phạm Trường

TPO - Một bé trai gần 3 tuổi ở Thanh Hóa bị tổn thương nghiêm trọng sau buổi học tại một cơ sở can thiệp dành cho trẻ tự kỷ, chậm nói. Ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chị N.T.N.H. (22 tuổi, trú phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, con trai chị là cháu L.T.G.B. (gần 3 tuổi) đang hôn mê và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo chị H., do cháu B. bị chậm nói nên từ ngày 22/6, gia đình gửi con đến cơ sở giáo dục can thiệp của bà Hàn Thị H., tại phường Hải Bình (Thanh Hóa) để hỗ trợ can thiệp.

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Bé trai đang hôn mê, được điều trị tại bệnh viện.

Đến chiều 10/7, khi đón con, chị phát hiện vùng mạng sườn phải của bé có vết bầm tím, kèm theo biểu hiện lờ đờ, tím tái và khó thở nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn cùng nhiều tổn thương khác. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhi được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Nghi ngờ con bị bạo hành tại cơ sở can thiệp, chị H. đã gửi đơn đến cơ quan công an và chính quyền địa phương đề nghị vào cuộc xác minh. Người phụ nữ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình đề nghị được xem lại camera an ninh nhưng phía cơ sở trả lời hệ thống camera hôm đó gặp trục trặc nên không thể trích xuất hình ảnh.

Qua làm việc với đại diện cơ sở, chị H. được một giáo viên cho biết trong lúc học, cô nghe tiếng bé B. khóc. Khi chạy đến thấy một học sinh 13 tuổi đứng cạnh, tuy nhiên không xác định được cháu bé này có đánh bé B. hay không.

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Căn hộ nơi bà Hàn Thị H. nhận can thiệp, chăm sóc trẻ.

Theo chị H., lớp học của con chị có khoảng 15 học sinh, độ tuổi từ 3 đến 13. "Gia đình mong cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân vụ việc", chị H. nói.

Lãnh đạo UBND phường Hải Bình cho biết, lực lượng công an địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu xác định, cơ sở của bà Hàn Thị H. tổ chức hoạt động trông giữ, can thiệp và hướng dẫn trẻ từ năm 2024.

Theo lãnh đạo địa phương, chủ cơ sở cũng không xuất trình được quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký hoặc các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc tổ chức cơ sở can thiệp. Bà khai có bằng chuyên môn sư phạm mầm non, từng tham gia một số khóa học và được cấp chứng chỉ liên quan đến giáo dục đặc biệt.

Căn phòng được sử dụng để tổ chức lớp trông trẻ không thuộc sở hữu của bà H. mà do một công ty thuê, bố trí làm nơi ở cho chồng bà.

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Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Bùi Thị Thanh thông tin tại cuộc họp.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 22/7 tại UBND tỉnh, bà Bùi Thị Thanh – Phó Giám đốc Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở giáo dục can thiệp, nơi xảy ra vụ việc chưa được cấp phép hoạt động.

"Sở đã đề nghị UBND phường Hải Bình dừng hoạt động đối với cơ sở giáo dục can thiệp, đồng thời phối hợp với cơ quan công an nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc", bà Thanh nói.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn siết chặt công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục can thiệp.

Phạm Trường
#bé trai #bạo hành #cơ sở can thiệp #Thanh Hóa #nghi vấn bạo hành #can thiệp trẻ tự kỷ

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