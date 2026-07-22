Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng quyết đưa 100% học sinh 6 xã biên giới tham gia học nội trú

Thanh Hiền

TPO - Ngày 22/7, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã có kế hoạch về việc vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh năm học 2026-2027 tại các trường phổ thông nội trú thuộc 6 xã biên giới.

Thành phố đưa ra chỉ tiêu huy động 100% học sinh trong độ tuổi đến trường tham gia học nội trú ngay từ đầu năm học 2026-2027.

truong-noi-tru-dn-2.jpg
Đà Nẵng﻿ quyết đưa 100% trẻ vùng biên trong độ tuổi đến trường tham gia học nội trú.

Đồng thời duy trì sĩ số học sinh đạt từ 99% trở lên trong học kỳ I và 100% trong cả năm học 2026-2027; 100% phụ huynh được tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về mô hình trường phổ thông nội trú; 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được khảo sát, theo dõi và hỗ trợ thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt tại trường…

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ; đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc khi phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Liên quan đến việc xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới A Vương, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Tây Giang, UBND thành phố lưu ý các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho 6 trường phổ thông nội trú tại 6 xã biên giới này trước ngày 15/8/2026.

truong-noi-tru-dn-1.jpg
Các trường nội trú phải hoàn thành xây dựng, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15/8/2026.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông nội trú; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, y tế học đường và an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp, tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục cho trường phổ thông nội trú.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #trẻ em #học sinh #biên giới #độ tuổi đến trường #nội trú

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe