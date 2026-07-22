Đà Nẵng quyết đưa 100% học sinh 6 xã biên giới tham gia học nội trú

TPO - Ngày 22/7, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã có kế hoạch về việc vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh năm học 2026-2027 tại các trường phổ thông nội trú thuộc 6 xã biên giới.

Thành phố đưa ra chỉ tiêu huy động 100% học sinh trong độ tuổi đến trường tham gia học nội trú ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Đà Nẵng﻿ quyết đưa 100% trẻ vùng biên trong độ tuổi đến trường tham gia học nội trú.

Đồng thời duy trì sĩ số học sinh đạt từ 99% trở lên trong học kỳ I và 100% trong cả năm học 2026-2027; 100% phụ huynh được tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về mô hình trường phổ thông nội trú; 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được khảo sát, theo dõi và hỗ trợ thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt tại trường…

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ; đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc khi phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Liên quan đến việc xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới A Vương, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Tây Giang, UBND thành phố lưu ý các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho 6 trường phổ thông nội trú tại 6 xã biên giới này trước ngày 15/8/2026.

Các trường nội trú phải hoàn thành xây dựng, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15/8/2026.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông nội trú; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, y tế học đường và an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp, tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục cho trường phổ thông nội trú.