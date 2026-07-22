Đắk Lắk đề xuất giảm 690 trường học, 72 xã, phường còn ý kiến khác

TPO - Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề xuất sắp xếp, giảm 690 trường học, tương đương 55,7% số đầu mối. Tuy nhiên, sau thẩm định, 72/102 xã, phường mới thống nhất một phần và còn ý kiến khác.

Ngày 22/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và UBND 102 xã, phường để rà soát, thống nhất phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi Đắk Lắk được Trung ương lựa chọn là 1 trong 15 địa phương thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp.

Theo Sở GD&ĐT, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 1.238 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Phương án do các xã, phường đề xuất giảm 462 trường, tương đương 40,1% số đầu mối. Trong khi đó, phương án của Sở GD&ĐT đề xuất giảm 690 trường, tương đương 55,7%.

Điểm khác biệt đáng chú ý là phương án của các xã, phường chủ yếu đề xuất sắp xếp, sáp nhập các trường để giảm đầu mối và tăng trường liên cấp tiểu học - THCS; chưa địa phương nào đề xuất sáp nhập trường THCS với trường THPT để hình thành trường liên cấp có cấp THPT.

Trong khi đó, phương án của Sở GD&ĐT đề xuất tăng thêm các trường liên cấp THCS - THPT và trường liên cấp 3 cấp, bên cạnh việc tăng trường liên cấp tiểu học - THCS. Theo Sở GD&ĐT, việc này nhằm hình thành các trường liên cấp có quy mô lớn, phù hợp với yêu cầu sắp xếp mạng lưới và nhu cầu học tập của học sinh.

Theo định hướng, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS. Việc sắp xếp được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm giảm tối thiểu 30% đầu mối; những nơi có điều kiện thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Sở GD&ĐT cho biết các xã, phường đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tỷ lệ giảm đầu mối chưa đạt yêu cầu hoặc quy mô trường sau sắp xếp còn nhỏ. Trên cơ sở đó, Sở đã thẩm định và đề xuất điều chỉnh phương án của một số địa phương.

Sau khi thẩm định, Sở GD&ĐT gửi phương án đến từng xã, phường để lấy ý kiến phản hồi. Kết quả, có 30/102 xã, phường thống nhất hoàn toàn với phương án của Sở; 72 xã, phường thống nhất một phần và có ý kiến khác.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân thông tin tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được triển khai theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Văn, việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn đầu mối nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Mỗi xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đủ cấp tiểu học, THCS; đồng thời giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục rà soát, phối hợp với Sở GD&ĐT xử lý các vướng mắc và hoàn thiện phương án. Các địa phương phải gửi phương án hoàn chỉnh trước ngày 24/7.

Sở GD&ĐT được giao hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, tổng hợp phương án của các xã, phường để trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 1/8.

Sắp xếp trường, lớp để tinh gọn đầu mối, không thay đổi nơi học của học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, không thay đổi nơi học tập của học sinh, không làm phát sinh rào cản về địa lý, chi phí hoặc ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp và phổ cập giáo dục.

“Đây là nhiệm vụ có tác động xã hội rất lớn, yêu cầu triển khai khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa ngay các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ”, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.