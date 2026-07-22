Hà Nội giao xã, phường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú

TPO - Từ năm học 2026 - 2027, bếp ăn bán trú tại các trường học tại Hà Nội được thống nhất theo hai mô hình nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn sẵn. UBND xã, phường chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm.

Ban Chỉ đạo Công tác an toàn thực phẩm của Thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2026-2027.

Thống nhất 2 mô hình ăn bán trú

Ban Chỉ đạo yêu cầu việc tổ chức bữa ăn bán trú phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật, bảo đảm toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định.

Khuyến khích, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú; phát huy vai trò giám sát của cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn.

Bữa ăn bán trú được Hà Nội thống nhất thành 2 mô hình tại các cơ sở giáo dục gồm:

Thứ nhất: Nấu ăn tại trường. Có thể do cơ sở chuyên nghiệp, có năng lực và bảo đảm các điều kiện theo quy định tổ chức nấu tại trường. Hoặc cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn tại trường (chỉ tổ chức tại các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện về bếp ăn và nhân viên nấu ăn theo vị trí việc làm đã được phê duyệt).

Thứ hai: Cung cấp suất ăn sẵn do cơ sở chuyên nghiệp, có năng lực tổ chức nấu ăn tại các địa điểm ngoài cơ sở giáo dục và vận chuyển suất ăn sẵn đến cơ sở giáo dục.

Xếp hạng cơ sở cung cấp thực phẩm

Hà Nội hướng dẫn UBND xã, phường thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ và điều kiện thực tế của cơ sở cung cấp, lựa chọn cơ sở cung cấp.

Trong đó, chủ tịch hội đồng phải là lãnh đạo UBND phường, xã; thành viên hội đồng là trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc UBND và các thành viên khác có đủ năng lực tham gia hội đồng theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hội đồng đánh giá hồ sơ năng lực và tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở, bếp ăn tập thể tại cơ sở giáo dục. Báo cáo kết quả đánh giá thể hiện đầy đủ mức độ đáp ứng của các cơ sở cung cấp.

Căn cứ kết quả đánh giá, hội đồng đánh giá xem xét, xếp hạng các cơ sở cung cấp từ cao xuống thấp trên cơ sở hồ sơ năng lực, kết quả đánh giá thực tế, lập biên bản, báo cáo kết quả và đề xuất danh sách cơ sở cung cấp được lựa chọn.

Trên cơ sở đề xuất của hội đồng đánh giá, UBND xã, phường phê duyệt kết quả lựa chọn cơ sở cung cấp theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Số lượng cơ sở cung cấp được lựa chọn phải phù hợp với nhu cầu thực tế, năng lực cung ứng và khả năng quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của TP Hà Nội đã kiểm tra tại một số xã phường: Nội Bài, Quang Minh, An Khánh, Bình Minh, Thanh Oai, Quảng Oai, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn…

Qua kiểm tra, các Sở ngành và đơn vị liên quan đã xử lý 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu vào bếp ăn trường học, với số tiền phạt gần 800 triệu đồng. Xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân tại các xã: Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh, Thanh Oai để xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2025-2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra tại 28 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho học sinh các trường học trên địa bàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử lý 8 cơ sở, với tổng số tiền phạt khoảng 450 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 4 cơ sở.

Năm học 2025 - 2026, phụ huynh nhiều trường học tại Hà Nội phát hiện cá ôi, thịt lợn, trứng cút bốc mùi... tuồn vào bếp ăn trường học.

Đặc biệt, tháng 4/2026, Công an Hà Nội thông tin, từ đầu năm đã có khoảng 3.600 con lợn dịch bệnh được tuồn ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học, trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận khiến phụ huynh vô cùng hoang mang, lo lắng.