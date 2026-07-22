Gần 300 học sinh Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026

TPO - Số lượng học sinh Việt Nam góp mặt tại Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 tăng mạnh, từ 22 thí sinh của năm trước lên gần 300 thí sinh.

Theo Ban Tổ chức AIMO, sau khi kết thúc thời gian đăng ký, gần 300 thí sinh Việt Nam đã đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Đây là mức tăng đột biến so với năm 2025, khi đoàn Việt Nam chỉ có 22 học sinh tham dự vòng chung kết tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Năm nay, Vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội).

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Ban Tổ chức cho biết, việc đăng cai vòng chung kết quốc tế là cơ hội để các học sinh Việt Nam được tranh tài trong một sân chơi Toán học uy tín, đồng thời giao lưu, học hỏi với bạn bè đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn học sinh Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO năm 2025 tại Nhật Bản.

Đấu trường Toán học Châu Á không chỉ là cuộc thi đánh giá năng lực Toán học mà còn hướng tới kết nối, giao lưu văn hóa giữa học sinh các nước, tạo môi trường học thuật quốc tế và truyền cảm hứng cho những học sinh yêu thích môn Toán.

Năm 2025, Vòng chung kết quốc tế AIMO tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) quy tụ hơn 3.100 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế có quy mô lớn nhất khu vực châu Á.



Kết quả, cả 22 học sinh đạt thành xuất sắc giành được 1 giải Quán quân (Champion), 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Ban Tổ chức cho biết, Vòng Chung kết Quốc tế năm 2026 tổ chức tại Việt Nam, AIMO quốc tế chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung chuyên môn, quy chế, lịch thi, chương trình hoạt động, điều kiện tham dự và các quy định liên quan đến vòng chung kết. Trong khi đó, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam đảm nhận việc tiếp nhận đăng ký, tổng hợp danh sách thí sinh, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong quá trình tham dự kỳ thi.

Các thông tin về lịch thi, địa điểm, sơ đồ phòng thi, số báo danh, lễ trao giải và hướng dẫn dành cho thí sinh sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức cũng khuyến cáo phụ huynh và thí sinh chỉ nên căn cứ vào các thông báo chính thức trước khi đặt vé, khách sạn hoặc sử dụng các dịch vụ phát sinh, nhằm tránh những chi phí không cần thiết trong trường hợp lịch trình hoặc các nội dung liên quan được AIMO quốc tế điều chỉnh.