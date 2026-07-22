Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gần 300 học sinh Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026

Hà Linh

TPO - Số lượng học sinh Việt Nam góp mặt tại Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 tăng mạnh, từ 22 thí sinh của năm trước lên gần 300 thí sinh.

Theo Ban Tổ chức AIMO, sau khi kết thúc thời gian đăng ký, gần 300 thí sinh Việt Nam đã đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Đây là mức tăng đột biến so với năm 2025, khi đoàn Việt Nam chỉ có 22 học sinh tham dự vòng chung kết tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Năm nay, Vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội).

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Ban Tổ chức cho biết, việc đăng cai vòng chung kết quốc tế là cơ hội để các học sinh Việt Nam được tranh tài trong một sân chơi Toán học uy tín, đồng thời giao lưu, học hỏi với bạn bè đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

img-6299.jpg
Đoàn học sinh Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO năm 2025 tại Nhật Bản.

Đấu trường Toán học Châu Á không chỉ là cuộc thi đánh giá năng lực Toán học mà còn hướng tới kết nối, giao lưu văn hóa giữa học sinh các nước, tạo môi trường học thuật quốc tế và truyền cảm hứng cho những học sinh yêu thích môn Toán.

Năm 2025, Vòng chung kết quốc tế AIMO tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) quy tụ hơn 3.100 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế có quy mô lớn nhất khu vực châu Á.

Kết quả, cả 22 học sinh đạt thành xuất sắc giành được 1 giải Quán quân (Champion), 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Ban Tổ chức cho biết, Vòng Chung kết Quốc tế năm 2026 tổ chức tại Việt Nam, AIMO quốc tế chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung chuyên môn, quy chế, lịch thi, chương trình hoạt động, điều kiện tham dự và các quy định liên quan đến vòng chung kết. Trong khi đó, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam đảm nhận việc tiếp nhận đăng ký, tổng hợp danh sách thí sinh, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong quá trình tham dự kỳ thi.

Các thông tin về lịch thi, địa điểm, sơ đồ phòng thi, số báo danh, lễ trao giải và hướng dẫn dành cho thí sinh sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức cũng khuyến cáo phụ huynh và thí sinh chỉ nên căn cứ vào các thông báo chính thức trước khi đặt vé, khách sạn hoặc sử dụng các dịch vụ phát sinh, nhằm tránh những chi phí không cần thiết trong trường hợp lịch trình hoặc các nội dung liên quan được AIMO quốc tế điều chỉnh.

Tiền Phong là đầu mối chính thức tại Việt Nam

Theo Thể lệ Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026, Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức, phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội; Công ty Cổ phần Tiền Phong là đơn vị thực hiện. Cuộc thi được triển khai dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, gồm các vòng thi trong nước và lựa chọn những thí sinh có thành tích cao tham dự Vòng Chung kết Quốc tế.

img-6297.jpg
Hà Linh
#AIMO #Chung kết AIMO #Toán học #Đấu trường toán học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe