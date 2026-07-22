Định vị lại vai trò của ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông

Quyết định 96/2026/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện các chương trình giáo dục tích hợp đặt ra những yêu cầu mới đối với phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Học sinh cần chuyển dịch từ việc học tiếng Anh như một môn học đơn lẻ sang rèn luyện năng lực ứng dụng, hướng tới việc sử dụng ngôn ngữ trong môi trường học thuật chuyên ngành.

Dịch chuyển từ môn học sang công cụ học thuật

Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND mở ra cơ hội triển khai các chương trình giáo dục liên kết và tích hợp tại trường học. Điều này tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các môn như Toán và Khoa học trực tiếp thông qua giáo trình chuẩn quốc tế.

Sự thay đổi mang tính hệ thống này đòi hỏi người học cũng như cơ sở giáo dục phải điều chỉnh trong tư duy tiếp cận kiến thức. Phương pháp xem tiếng Anh là một môn học độc lập với các bài tập ngữ pháp truyền thống đang dần bộc lộ giới hạn nhất định trong bối cảnh hiện nay.

Ngoại ngữ đang chuyển dịch để trở thành công cụ thiết yếu, hỗ trợ học sinh tự nghiên cứu, phân tích dữ liệu và tiếp thu tri thức chuyên sâu. Việc đọc hiểu tài liệu gốc, đối chiếu các nguồn thông tin khoa học và xây dựng hệ thống kiến thức cho môn học cụ thể đòi hỏi nền tảng ngôn ngữ vững chắc.

Việc học ngoại ngữ đang dần chuyển dịch từ môn học đơn lẻ sang công cụ nghiên cứu học thuật thực tiễn. Ảnh minh hoạ.

Song song đó, thực tiễn ngành giáo dục cũng chỉ ra bài toán nan giải về việc đào tạo ngoại ngữ gắn liền với điểm số. Bức tranh chung cho thấy, dù đạt kết quả cao trên các bài thi chuẩn hóa, nhiều học sinh vẫn gặp trở ngại khi áp dụng ngôn ngữ vào môi trường học thuật thực tiễn.

Một bộ phận người học hoàn thành tốt các bài thi trắc nghiệm ngôn ngữ nhưng lại gặp khó khăn khi phân tích các biểu đồ, số liệu kỹ thuật chuyên ngành. Sự thiếu hụt không gian thực hành học thuật làm giảm khả năng phản xạ tự nhiên khi học sinh tham gia thảo luận hoặc làm việc nhóm.

Quá trình trực tiếp làm thí nghiệm, trình bày dự án hay nghiên cứu bằng giáo trình nước ngoài đòi hỏi lượng từ vựng chuyên ngành đặc thù. Việc chuyển ngữ máy móc từ tiếng Việt sang tiếng Anh không đủ đáp ứng, thay vào đó là yêu cầu về tư duy logic và suy luận trực tiếp bằng ngoại ngữ.

Sự khác biệt nằm ở việc học sinh phải hiểu bản chất của các hiện tượng khoa học thay vì chỉ ghi nhớ mặt chữ. Khi đưa chương trình tích hợp vào giảng dạy, mức độ phức tạp của thông tin đầu vào sẽ tăng lên, đòi hỏi người học phải có kỹ năng tổng hợp và xử lý dữ liệu bằng tiếng Anh ở tốc độ cao.

Nhận thức được yếu tố này, hệ thống quy chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục hiện nay đang được nghiên cứu và cập nhật. Các trường học hướng tới những thang đo đánh giá đa chiều, tập trung vào khả năng ứng dụng thực tiễn của người học thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ thông tin ngắn hạn.

Xây dựng nền tảng thực chiến

Để đáp ứng lộ trình chuyển đổi giáo dục này, việc lựa chọn các hệ thống đào tạo ngoại ngữ gắn liền với kiến thức thực tiễn đang trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt sự thay đổi này, trung tâm PTE Magic đã chủ động cập nhật và tinh chỉnh phương pháp giảng dạy để phù hợp với định hướng mới.

Trung tâm PTE Magic tập trung phát triển năng lực thực chiến, giúp học sinh tự tin hội nhập.

Là đơn vị với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo chứng chỉ PTE, PTE Magic hiện đang tập trung vào việc phát triển tính ứng dụng của môn học này. Định hướng của các chương trình tại PTE Magic là biến tiếng Anh thành công cụ giao tiếp và nghiên cứu hiệu quả dành cho mọi đối tượng.

Mục tiêu dài hạn của hệ thống là hỗ trợ người học kết nối kiến thức chuyên môn, xóa bỏ rào cản từ vựng để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của môi trường học tập quốc tế. Ông Peter Phạm - Giám đốc vận hành PTE Magic nhấn mạnh: “Khi tri thức chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Anh, việc học ngôn ngữ phải gắn liền với tư duy linh hoạt. Năng lực thực chiến là chiếc chìa khóa giúp các bạn trẻ mở ra tương lai của một công dân toàn cầu.”

Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa không gian thực hành, PTE Magic đã sáng lập và đưa vào ứng dụng nền tảng trực tuyến Lume. Đây là hệ thống thi thử toàn diện, cho phép học sinh cọ xát sớm với đa dạng các bài thi đánh giá năng lực, không chỉ giới hạn ở khuôn khổ chứng chỉ PTE. Điểm nổi bật của Lume là khả năng mô phỏng chính xác tiêu chuẩn của từng kỳ thi. Giải pháp công nghệ này hỗ trợ các em rèn luyện song song tư duy phản xạ ngôn ngữ và kỹ năng thao tác nhạy bén trên các nền tảng công nghệ số.

Nền tảng Lume đạt Giải thưởng “Sáng tạo Giáo dục của Năm” tại SEI Awards 2025.

Đại diện PTE Magic cũng chia sẻ, thông qua môi trường thi tương tác trên máy tính của nền tảng Lume, học sinh được yêu cầu xử lý các luồng thông tin đa phương tiện, đối chiếu dữ liệu và hoàn thiện câu trả lời trực tuyến. Quá trình mô phỏng này cũng sẽ phản ánh cách thức làm việc trong kỷ nguyên số, nơi khả năng phân tích thông tin nhanh là yếu tố tiên quyết.

Sự đồng bộ về năng lực ngôn ngữ và kỹ năng số hóa được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đệm vững chắc cho học sinh phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Nhờ đó, với sự đồng hành của những đơn vị giáo dục uy tín cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến như Lume từ PTE Magic, người học có đầy đủ cơ sở để thích nghi với hệ thống giáo trình chuyên ngành, tự tin bước vào lộ trình học thuật theo định hướng quốc tế.