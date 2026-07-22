Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm 4 lãnh đạo chủ chốt Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Ngày 22/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kiện toàn Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh tham dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường.

Theo các quyết định được công bố, GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 15/7/2026.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh trao quyết định cho GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

PGS.TS Đoàn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Hai Phó Hiệu trưởng khác được bổ nhiệm là TS Nguyễn Trần Phúc và PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao. Trong đó, thời hạn giữ chức vụ của PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao là 5 năm kể từ ngày 15/7/2026; thời hạn giữ chức vụ của PGS.TS Đoàn Thanh Hà và TS Nguyễn Trần Phúc kéo dài đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận những kết quả của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Phó Thống đốc đề nghị Ban Giám hiệu tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm chuyển từ phát triển quy mô sang nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng mô hình đại học thông minh; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn ngành ngân hàng; đồng thời phát huy quyền tự chủ đại học gắn với trách nhiệm cá nhân và hiệu quả quản trị.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, UBND TPHCM, các phòng ban của Trường tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu.

Nhà trường cũng được định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong đào tạo, quản trị; tiếp tục phát triển các chương trình liên quan đến công nghệ tài chính, công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và ngân hàng số.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Đức Trung cho biết tập thể Ban Giám hiệu sẽ tăng cường đoàn kết, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống quản trị đại học dựa trên dữ liệu và từng bước nâng cao vị thế của nhà trường trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Việc kiện toàn Ban Giám hiệu được xác định là dấu mốc quan trọng đối với Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập và mục tiêu trở thành trường đại học định hướng số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.