Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm 4 lãnh đạo chủ chốt Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - GS.TS Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Ba Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Đoàn Thanh Hà, TS Nguyễn Trần Phúc và PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao.

Ngày 22/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kiện toàn Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh tham dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường.

Theo các quyết định được công bố, GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 15/7/2026.

20260722141657-10102c9a7912.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh trao quyết định cho GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

PGS.TS Đoàn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Hai Phó Hiệu trưởng khác được bổ nhiệm là TS Nguyễn Trần Phúc và PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao. Trong đó, thời hạn giữ chức vụ của PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao là 5 năm kể từ ngày 15/7/2026; thời hạn giữ chức vụ của PGS.TS Đoàn Thanh Hà và TS Nguyễn Trần Phúc kéo dài đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận những kết quả của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Phó Thống đốc đề nghị Ban Giám hiệu tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm chuyển từ phát triển quy mô sang nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng mô hình đại học thông minh; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn ngành ngân hàng; đồng thời phát huy quyền tự chủ đại học gắn với trách nhiệm cá nhân và hiệu quả quản trị.

20260722142239-10102c9a8080.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, UBND TPHCM, các phòng ban của Trường tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu.

Nhà trường cũng được định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong đào tạo, quản trị; tiếp tục phát triển các chương trình liên quan đến công nghệ tài chính, công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và ngân hàng số.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Đức Trung cho biết tập thể Ban Giám hiệu sẽ tăng cường đoàn kết, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống quản trị đại học dựa trên dữ liệu và từng bước nâng cao vị thế của nhà trường trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Việc kiện toàn Ban Giám hiệu được xác định là dấu mốc quan trọng đối với Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập và mục tiêu trở thành trường đại học định hướng số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Nguyễn Dũng
#GS.TS Nguyễn Đức Trung giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM #Ngân hàng Nhà nước #Trường Đại học Ngân hàng #Nguyễn Đức Trung #bổ nhiệm #đào tạo #nghiên cứu #quản trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe