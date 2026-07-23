Biển Đỏ dậy sóng: Phong trào Houthi tấn công liên tiếp hai tàu dầu Ả-rập Xê-út

TPO - Phong trào Houthi ở Yemen - được Iran hậu thuẫn - tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả-rập Xê-út ở Biển Đỏ vào sáng 23/7, làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường biển quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz vốn đã “đóng băng”.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu chở dầu Encelia của Ả-rập Xê-út đang bốc cháy. (Ảnh: NASA Worldview)

Trong một tuyên bố, phong trào Houthi xác định các tàu bị nhắm mục tiêu là Layla và Encelia. Cả hai đều mang cờ Ả-rập Xê-út.

Một phát ngôn viên của Houthi cho biết, các tàu này “vi phạm lệnh phong tỏa ở Biển Đỏ”. Và Houthi đã tấn công hai con tàu bằng nhiều máy bay không người lái và tên lửa.

Hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út đưa tin, tàu Encelia bị “tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ”, gây ra “một vụ cháy ở mũi tàu”. Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Ả-rập Xê-út chưa bình luận về con tàu còn lại - Layla.

Hình ảnh một tàu chở dầu bốc cháy sau cuộc tấn công của phong trào Houthi. (Nguồn: X)

Trước đó hồi đầu tuần, phong trào Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu của Ả-rập Xê-út đi qua Biển Đỏ.

Khoảng 10 tàu đã đổi hướng kể từ khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực.