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Thế giới

Biển Đỏ dậy sóng: Phong trào Houthi tấn công liên tiếp hai tàu dầu Ả-rập Xê-út

Minh Hạnh

TPO - Phong trào Houthi ở Yemen - được Iran hậu thuẫn - tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả-rập Xê-út ở Biển Đỏ vào sáng 23/7, làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường biển quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz vốn đã “đóng băng”.

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Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu chở dầu Encelia của Ả-rập Xê-út đang bốc cháy. (Ảnh: NASA Worldview)

Trong một tuyên bố, phong trào Houthi xác định các tàu bị nhắm mục tiêu là Layla và Encelia. Cả hai đều mang cờ Ả-rập Xê-út.

Một phát ngôn viên của Houthi cho biết, các tàu này “vi phạm lệnh phong tỏa ở Biển Đỏ”. Và Houthi đã tấn công hai con tàu bằng nhiều máy bay không người lái và tên lửa.

Hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út đưa tin, tàu Encelia bị “tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ”, gây ra “một vụ cháy ở mũi tàu”. Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Ả-rập Xê-út chưa bình luận về con tàu còn lại - Layla.

Hình ảnh một tàu chở dầu bốc cháy sau cuộc tấn công của phong trào Houthi. (Nguồn: X)

Trước đó hồi đầu tuần, phong trào Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu của Ả-rập Xê-út đi qua Biển Đỏ.

Khoảng 10 tàu đã đổi hướng kể từ khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực.

Minh Hạnh
CNN, RT
#phong trào Houthi #Ả-rập Xê-út #Biển Đỏ #Iran #Trung Đông #vùng Vịnh #phong tỏa hải quân

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