Biển Đỏ dậy sóng: Phong trào Houthi tấn công liên tiếp hai tàu dầu Ả-rập Xê-út

Trong một tuyên bố, phong trào Houthi xác định các tàu bị nhắm mục tiêu là Layla và Encelia. Cả hai đều mang cờ Ả-rập Xê-út.
Một phát ngôn viên của Houthi cho biết, các tàu này “vi phạm lệnh phong tỏa ở Biển Đỏ”. Và Houthi đã tấn công hai con tàu bằng nhiều máy bay không người lái và tên lửa.
Hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út đưa tin, tàu Encelia bị “tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ”, gây ra “một vụ cháy ở mũi tàu”. Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Ả-rập Xê-út chưa bình luận về con tàu còn lại - Layla.
Trước đó hồi đầu tuần, phong trào Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu của Ả-rập Xê-út đi qua Biển Đỏ.
Khoảng 10 tàu đã đổi hướng kể từ khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực.