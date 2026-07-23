Kết nối dữ liệu đảng viên với dữ liệu công chức, viên chức

TPO - Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu, đặc biệt giữa dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng với dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng vừa ban hành Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị, ngày 9/7. Ảnh: PV.



Theo đó, Ban chỉ đạo nhìn nhận, bên cạnh những kết quả bước đầu, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa thể hiện rõ nét vai trò "tiên phong, gương mẫu, đi đầu", năng lực thực thi, ý thức trách nhiệm ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa cao, một số nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ về thể chế, số hoá tài liệu, hạ tầng số, dữ liệu, tạo cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Ban chỉ đạo yêu cầu, các cơ quan, địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả đo đếm được. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, địa phương, đơn vị phải thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa. Kết quả thực hiện đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong số các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các ban đảng ở Trung ương, các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu tập trung khắc phục triệt để những vấn đề vướng mắc kỹ thuật, hoàn thành trong tháng 8/2026, trong đó, cần khắc phục tình trạng không truy cập, đăng nhập được vào các ngày cao điểm hằng tháng đối với Sổ tay Đảng viên điện tử.

Về công tác số hóa tài liệu, dữ liệu số và các nền tảng dữ liệu dùng chung, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu, đặc biệt giữa dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng với dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Ban Tổ chức Trung ương cần hoàn thiện Sổ tay Đảng viên điện tử; làm sạch, chuẩn hoá, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; tích hợp dữ liệu phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và 4 thủ tục hành chính của Đảng, hoàn thành trong tháng 8/2026.

Ban Tổ chức Trung ương cũng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu khắc phục tình trạng dữ liệu còn chưa đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu đảng viên và Hệ thống thủ tục hành chính của Đảng, hoàn thành trong tháng 8/2026…