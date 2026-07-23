Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắc Ninh dành gần 13.000 tỷ đồng làm đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Nguyễn Thắng

TPO - Tuyến Vành đai 5- Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 340 km, đi qua 7 địa phương gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được đầu tư với tuyến chính quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế từ 100 - 120km/h.

HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua chủ trương bố trí khoảng 12.919 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh thống nhất chủ trương bố trí ngân sách địa phương thực hiện hai dự án thành phần của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh.

Tổng mức vốn ngân sách tỉnh Bắc Ninh dự kiến bố trí khoảng 12.919 tỷ đồng, trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

anh-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa.

Tuyến Vành đai 5 có chiều dài khoảng 340 km, đi qua 7 địa phương gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được đầu tư với tuyến chính quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế từ 100 - 120km/h.

Theo định hướng, đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng, đồng thời tăng cường tính kết nối và đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Dự án đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Vành đai 5; hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn và tốc độ cao trên hành lang vận tải vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, tuyến đường sẽ tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nguyễn Thắng
#dự án xây dựng đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô #ngân sách tỉnh Bắc Ninh cho dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe