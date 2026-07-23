Bắc Ninh dành gần 13.000 tỷ đồng làm đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

TPO - Tuyến Vành đai 5- Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 340 km, đi qua 7 địa phương gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được đầu tư với tuyến chính quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế từ 100 - 120km/h.

HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua chủ trương bố trí khoảng 12.919 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh thống nhất chủ trương bố trí ngân sách địa phương thực hiện hai dự án thành phần của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh.

Tổng mức vốn ngân sách tỉnh Bắc Ninh dự kiến bố trí khoảng 12.919 tỷ đồng, trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Ảnh minh họa.

Tuyến Vành đai 5 có chiều dài khoảng 340 km, đi qua 7 địa phương gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được đầu tư với tuyến chính quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế từ 100 - 120km/h.

Theo định hướng, đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng, đồng thời tăng cường tính kết nối và đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Dự án đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Vành đai 5; hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn và tốc độ cao trên hành lang vận tải vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, tuyến đường sẽ tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.