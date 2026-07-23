Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc

TPO - “Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta "Nở hoa độc lập, kết trái tự do"”, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ.

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Mỗi kỷ vật góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khó trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng kiên cường, bất khuất, với ý chí sắt đá "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Như Ý



Theo Thủ tướng, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu hy vọng tìm được thông tin về những người thân yêu của mình. Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời.

“Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta "Nở hoa độc lập, kết trái tự do”, Thủ tướng bày tỏ.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", lãnh đạo Chính phủ bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chia sẻ niềm xúc động sâu sắc, khi những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ, từ những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ, hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian…được trao về với thân nhân và gia đình.

Theo Thủ tướng, đây không chỉ là kỷ vật của quá khứ, mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. “Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương đất mẹ”, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Vietnamplus

Thủ tướng nêu rõ, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, là đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú…

Bên cạnh đó, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

“Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát”, Thủ tướng phát biểu.

Huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội

Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương.

Trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình.

﻿Ảnh Như Ý

Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66 nghìn mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.

“Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng cũng kêu gọi đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc với các hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sáng tạo, sâu sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Tại Hội nghị, Thủ tướng phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận quyên góp, ủng hộ của các đơn vị. Ảnh: VGP.

Tại chương trình, Vingroup trao 11.000 tỷ đồng để xây nhà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ. Vingroup xây nhà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc, mỗi căn sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh. Tại 4 thành phố lớn căn hộ sẽ rộng 75m2. Tại các địa phương là nhà 100m2, cao 2-3 tầng. Người không có nhu cầu nhận nhà hay căn hộ sẽ được quy đổi thành tiền. Con dưới 18 tuổi của liệt sĩ được Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, nuôi con cho đến khi trưởng thành. Doanh nghiệp mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, góp phần rút ngắn hành trình xác định danh tính liệt sĩ.