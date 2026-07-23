Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Nạn nhân nói không tìm thấy búa phá kính

TP - Trong lúc tìm đường thoát thân khỏi chiếc xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong, anh Nguyễn Văn Thông cho biết đã không tìm thấy búa phá kính hay phương tiện hỗ trợ mở thêm lối thoát. Trải qua giây phút sinh tử, gia đình anh may mắn thoát nạn nhưng hai con vẫn đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

“Không tìm thấy búa phá kính”

Bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) vẫn chưa hết ám ảnh khi chia sẻ với phóng viên về giây phút thoát khỏi vụ cháy xe khách rạng sáng 21/7. Chị kể khi nghe hành khách hô “xe cháy”, gia đình bốn người ngồi phía sau phải chờ đến lượt thoát ra. Lúc quay lại lấy điện thoại, lửa và khói đã tràn kín khoang xe.

“Tôi chỉ nghĩ nếu đứng lại sẽ chết nên liều mình lao qua đám cháy”, chị nói. Chị nghẹn ngào nhớ hình ảnh nhiều người mắc kẹt phía sau không thể vượt qua ngọn lửa và chỉ ít giây sau, lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc xe khách. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Anh Nguyễn Văn Thông, chồng chị Bích, cho biết, khi phát hiện xe bốc cháy, anh lập tức đánh thức vợ và hai con, dặn cả nhà bình tĩnh chờ thời điểm thích hợp rồi chạy ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến mọi việc diễn ra ngoài dự tính.

“Tôi đẩy cháu lớn chạy trước nhưng cháu bị vấp nên lửa bén vào người. Tôi ôm cháu nhỏ lao ra ngoài rồi quay ngược trở lại kéo cháu lớn ra, dù lúc đó bản thân cũng đã bị bỏng”, anh Thông kể. Đưa được hai con ra ngoài an toàn, anh tiếp tục quay lại tìm vợ nhưng không thấy.

Đúng lúc đó, chị Bích cũng vừa liều mình băng qua lửa thoát khỏi xe. Anh lập tức chạy đến dìu vợ rời khỏi hiện trường. “Chỉ vài giây sau, chiếc xe đã chìm hoàn toàn trong biển lửa”, anh nhớ lại.

Theo anh Thông, trước khi xe xuất phát, tài xế và phụ xe không hướng dẫn hành khách về vị trí cửa thoát hiểm, búa phá kính hay kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Khi sự cố xảy ra, anh cũng không tìm thấy búa phá kính hoặc phương tiện hỗ trợ để mở thêm lối thoát.

Chiều 21/7, chủ xe khách đến bệnh viện thăm hỏi và bày tỏ mong muốn hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, anh Thông cho biết trước mắt gia đình muốn tập trung điều trị và sẽ làm việc sau khi sức khỏe, tinh thần ổn định hơn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM khuyến cáo tài xế kiểm tra kỹ hệ thống điện, động cơ, nhiên liệu trước mỗi chuyến đi; không chở hàng dễ cháy nổ trên xe khách. Nếu vận chuyển xe máy trong khoang hành lý phải hút cạn nhiên liệu; không để bật lửa, bình gas mini, sạc dự phòng... ở nơi có nhiệt độ cao. Hành khách không mang chất dễ cháy nổ, không hút thuốc trên xe, không để hành lý cản lối thoát hiểm và cần xác định vị trí bình chữa cháy, búa phá kính, cửa thoát hiểm ngay khi lên xe. Khi phát hiện cháy, tài xế phải dừng xe ở nơi an toàn, ngắt nguồn điện, mở cửa cho hành khách thoát nạn; nếu cửa chính bị kẹt phải sử dụng cửa thoát hiểm và búa phá kính. Sau khi thoát ra ngoài, gọi ngay 114.

Ngay sau vụ cháy, các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Trảng Bom (Đồng Nai) cấp cứu. Sau sơ cứu, vợ chồng anh Thông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai để tiếp tục điều trị. Hai con của anh chị là cháu Nguyễn T.Tr. và Nguyễn N.T.D. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết ngay khi tiếp nhận hai bệnh nhi, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn viện để thống nhất phương án điều trị.

Hiện nay, sức khỏe bé Nguyễn T.Tr. (7 tuổi) tạm thời ổn định. Theo bác sĩ Phương, dù có nguy cơ tổn thương đường hô hấp do bỏng, kết quả đánh giá ban đầu cho thấy mức độ ảnh hưởng không nghiêm trọng, nồng độ khí độc trong máu không tăng cao. Nhiều khả năng bệnh nhi được đưa ra khỏi xe kịp thời nên không hít phải quá nhiều khói độc.

Khi sức khỏe cải thiện, bé sẽ được chuyển sang Khoa Bỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị. Trong khi đó, bé Nguyễn N.T.D. (2 tuổi) đang được truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau, theo dõi sát và dự kiến nội soi để đánh giá thêm.

Theo các cơ sở y tế, sức khỏe của các nạn nhân bị thương cơ bản đã ổn định. Riêng hai bệnh nhi vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Chưa có quy định bắt buộc hướng dẫn hành khách dùng búa thoát hiểm

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - cho biết các quy định về trang bị búa thoát hiểm và bình chữa cháy trên ô tô khách đều đã được quy định cụ thể trong các văn bản hiện hành.

Cụ thể, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách yêu cầu phương tiện phải có búa thoát hiểm chuyên dụng để phá kính; búa phải được đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ lấy; vị trí kính dùng để thoát hiểm phải có ký hiệu hướng dẫn rõ ràng. Đồng thời, xe phải được bố trí cửa hoặc cửa sổ thoát hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với xe giường nằm, do số lượng hành khách lớn và không gian kín hơn nên các yêu cầu về cửa thoát hiểm, búa thoát hiểm càng được chú trọng trong quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, theo ông An, ô tô khách cũng bắt buộc phải trang bị bình chữa cháy. Cụ thể, theo quy định hiện hành của Bộ Công an, ô tô trên 10 chỗ ngồi, bao gồm hầu hết xe khách và xe giường nằm, phải trang bị bình chữa cháy xách tay phù hợp với quy mô phương tiện. Số lượng và chủng loại bình chữa cháy được xác định theo số chỗ của từng phương tiện.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu đã có quy định bắt buộc nhà xe phải trực tiếp hướng dẫn hành khách cách sử dụng búa thoát hiểm, bình chữa cháy ngay khi lên xe tương tự như trên máy bay hay không, ông An cho biết, hiện chưa có quy định này. Pháp luật hiện hành chủ yếu yêu cầu phương tiện phải được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn; doanh nghiệp vận tải phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; lái xe và nhân viên phục vụ thực hiện đúng các quy định về an toàn vận tải.

Sau vụ cháy xe khách, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã phát khuyến cáo nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự. Gần đây, các vụ cháy phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đối với doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện, lực lượng chức năng yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, khoang động cơ; không tự ý lắp thêm thiết bị điện làm tăng tải so với thiết kế; trang bị đầy đủ bình chữa cháy theo quy định đối với xe từ 10 chỗ ngồi trở lên; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lái xe, phụ xe và niêm yết hướng dẫn thoát nạn rõ ràng trên phương tiện.